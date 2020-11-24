Черный Вторник на «Клерке». Собрали действительно стоящие предложения для бухгалтеров

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Пы.Сы. Главред уговорил коммерческого директора оставить акцию до конца недели (уж больно классные акции мы собрали, одного дня, чтобы все получить, вам может не хватить).

Ну что, разбирайте.

💭 Облачный учет бесплатно. МойСклад

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С МоимСкладом вы можете:

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Также есть экспорт в 1С:Бухгалтерию, простая интеграция с интернет-магазином, маркетплейсами, подключение виртуальной АТС, и еще 100 готовых интеграций.

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✏ Электронная подпись. «Калуга Астрал»

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Спецпредложение действует для новых клиентов ГК «Астрал» на все тарифы Астрал-ЭТ.

Астрал-ЭТ — это сервис, позволяющий получить электронную подпись для участия в торгах, работы на государственных порталах, осуществления электронного документооборота, не покидая рабочего места.

Удобство и простота оформления заявки на получение ЭП. Оформление заявки производится всего по двум документам: паспорт будущего владельца сертификата и СНИЛС.

Оперативность выпуска ЭП. Процесс получения электронной подписи занимает не более одного рабочего дня.

Разнообразие тарифных планов. С помощью сервиса можно получить электронную подпись для работы на федеральных электронных торговых площадках и коммерческих ЭТП, для работы с различным ЕГАИС и другими государственными порталами, для осуществления юридически значимого электронного документооборота и подключению к ОФД.

💻 Отправляйте отчетность выгодно

1С:франчайзи «Ю-СОФТ»

Сэкономьте 3000 рублей при подключении к тарифу «Основной» сервиса 1С — Отчетность. Тариф дает право направлять отчеты в семь контролирующих органов прямо из «1С».

1С-Франчайзи «Ю-Софт» дарит читателям «Клерка» услуги по бесплатной установке и настройке сервиса на общую стоимость 3000 рублей. Дополнительно все участники акции получат специально разработанную методичку на тему прямых выплат!

Количество мест для бесплатных подключений ограничено. Акция действует до 30 ноября 2020 года.

«Платформа ОФД»

Скидка 50% на электронную отчетность в ФНС, ПФР, Росстат, ФСС.

Ваш промокод «клерк» при подаче заявки на сервис Платформа Госотчет.

📑 Разберитесь, наконец, с документами! Делис Архив

Бесплатная подготовка бухгалтерских документов к хранению.

Составление описи, акта приема- передачи, упаковка в короба.

💼 Учитесь выгодно (или даже бесплатно!)

Контур Школа

Скидка 30 % на все вебинары и онлайн-курсы Контур.Школы.

Руководителям и специалистам, работающим в сфере бухучета, кадров, закупок по 44/223-ФЗ и в охране труда.

Школа бухгалтерского бизнеса

Скидка 1000 рублей на участие в Международной онлайн-конференции «АУТСОРСИНГ 2021. ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО».

подарок за регистрацию — набор чек-листов с пошаговым планом действий по запуску и масштабированию аутсорсингового бизнеса.

«Клерк Премиум» и Центр обучения «Клерка»

Только до конца ноября 50% скидка на все онлайн-курсы «Клерка» и на нашу подписку «Клерк.Премиум».

«Клерк. Премиум» — это когда вы больше не платите отдельно за курсы, вебинары, пошаговые инструкции и руководства — а получаете доступ сразу ко всем этим и другим материалам.

Компания «Камин»

Проводит 24 декабря бесплатный вебинар на тему «Обзор изменений налогового и бухгалтерского законодательства с 2021 года».

Lexintel. Обучение сотрудников профспециальностям бесплатно

Уникальная возможность бесплатно обучить сотрудников проф. специальностям и легально сэкономить до 7000 р. на каждого!

В лицензированном учебном центре Lexintel обучают сотрудников, параллельно трудоустраивая их по учебным договорам, что позволяет работодателям абсолютно легально экономить средства и получать квалифицированных работников.

Учебный центр имеет лицензию департамента образования г. Москвы и осуществляет образовательную деятельность по профессиональному обучению.

Готовят:

Укладчиков-упаковщиков;

Электрогазосварщиков;

Монтажников систем вентиляции и пневмотранспорта

Обработчиков мяса, рыбы, пищевых продуктов и тары

И др.

Есть возможность дистанционного обучения в условиях карантина.

Предложение действует для клиентов, заключивших комплексный договор на аутстаффинг.

Также вы получаете:

Бесплатную доставку документов нашими курьерами (в том числе в условиях карантинных мер);

Регулярное информирование — первыми получайте новости об изменениях в законодательстве;

Неограниченное количество консультаций на весь срок действия договора.