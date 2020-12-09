Ваша схема дробления – просто карточный домик. Как нельзя оптимизироваться в 2021 году

Своих рук Венера Милосская лишилась по ходу реализации сделки по ее купле-продаже. Якобы, во время транспортировки статуи, жадные чиновники и коммерсанты передрались, Венера упала на землю и руки ее отломились.

#Итаксойдет был подход.

Но века не делают людей осторожнее: теперь бизнесмены голыми руками платят НДС после корявого дробления. Ибо очень уж хорошо налоговики стали разбираться в искусстве.

Очередное дело в нашей галерее — ООО «Жилищник» применяло упрощенку, и предусмотренную пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ льготу по НДС. Но налоговики заподозрили искусственное дробление бизнеса для оптимизации налогов. А Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения ИФНС по Тюмени № 3.

Искусства там мало. Художники слизывают друг у друга «дробление бизнеса» в целях умышленного создания условий для применения льготы по НДС, а потому налоговики находят одни общие для всех детали:

родственные связи участников,

регистрацию по одному адресу,

один IP-адрес,

отсутствие иных заказчиков у контрагента,

отсутствие операций по расходам на общехозяйственные нужды,

один управленческий персонал,

одно место хранения документов,

свидетельские показания и т.п.

Чем больше признаков аффилированности находят, тем больше вероятность, что при оспаривании решения суд примет позицию налоговой.

Поэтому для начала хорошо бы знать 17 ключевых критериев, по которым можно установить дробление бизнеса в целях оптимизации налогов.

А потом подумать, как обосновать законность создания аффилированных компаний.

Потому что, конечно, налоговики могут нарушить методику определения недоимки по НДС, и процесс еще затянется в судах. Но вы же сами знаете, Венера по-прежнему стоит в Лувре без рук, без надежды, что их пришьют когда-либо обратно.