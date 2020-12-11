Чему ваша компания должна была научиться в 2020-м: главные уроки выживания в кризис

Кто не согласится, что этот кризис — самый тяжелый за последние десятки лет... Ну, правда ведь. Компании по всей стране закрылись или с горем пополам ползут на удаленке (если точнее, то пандемия унесла из российской экономики 4,5 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса).

Прибыль упала в разы, но нужно платить зарплату сотрудникам и контрагентам, а субсидии дали единицам. Многие в растерянности и ждут, что 2021 год принесет хоть что-то приятное. Но кто-то изворачивался, как мог.

Изучили опыт предпринимателей с форума и коротко рассказываем про уроки, которые владельцы бизнеса извлекли.

Работа в онлайне

Тренды трендами, но Covid-19 просто ускорил цифровую трансформацию всего, и в том числе бизнеса. Существенно вырос интерес со стороны онлайн-ритейлеров из сегмента МСП на услуги электронной коммерции.

Многие, чтобы работа не встала, все-таки подключили интернет-эквайринг. Высокий рост запросов наблюдался не только со стороны малого и среднего бизнеса, но и крупного бизнеса.

Ставка на крутой продукт

Кризис отсеял слабых и пустых. Компании старались становиться не только понимающими и лояльными, но и честными в отношении своих клиентов, партнеров, инвесторов, своих продуктов и своих ценностей.

Прозрачность вышла за рамки обязательства просто раскрывать финансовые показатели. Потому что цифровизация дает доступ к репутации, производительности, корпоративном и социально значимом поведении бизнеса. Поэтому очередной урок — больше внимания надо уделять качеству продукта и легитимности деятельности.

Диверсификация бизнеса

Бизнес и без кризиса под ударом, если сконцентрирован на каком-то одном продукте или одном рынке.

Не кладите все яйца в одну корзину. Именно диверсификация бизнеса сможет уберечь компанию во время кризисов и потрясений за счет переключения мощностей в те сферы, которые наименее страдают в сложный период.

Типичный пример — рестораны, выжили те, которые быстро переориентировался на доставку и продажу не только готовой, но и замороженной продукции.

Резервы

Любой бизнес ждет, что выручка вырастет, понимает, что она может упасть, но не готов, к тому, что она обнулится. Поэтому создавайте резервы.

Удаленка

При грамотной организации рабочего процесса можно поднять эффективность сотрудников на удаленке и сэкономить на арендных платежах, отказавшись от офиса.

Детские клубы проводили онлайн-занятия, магазины нанимали умельцев для онлайн мастер-классов, и тем самым привлекали новых клиентов. Фитнесс-клубы тоже проводили и ведут онлайн-уроки, а также по интересным ценам продавали и продают абонементы на будущее.

Даже салоны красоты, которые по идее должны были вымирать, ухищрялись: доставляли клиентам все необходимое для проведения косметологической процедуры и онлайн рассказывали, как ее провести.

Управленческий учет

Отчеты — это основа для принятия решений. Многие при возможности купить программу или нанять квалифицированного закрыли вопрос управленческого учета. Скорость жизни требует в реальном времени считать рентабельность бизнеса, его прибыльность, прогнозировать финансовый поток, создавать бюджеты, оперативно выявлять отклонения и находить оптимальные варианты управленческих решений.

Управление дебиторской задолженностью

Одним из видов ликвидных оборотных активов компании является дебиторская задолженность.

Поэтому многие предприятия проводили оптимизацию своей деятельности за счет повышения эффективности управления дебиторской задолженностью.

Однако большинство компаний пользуются лишь несколькими инструментами по работе с дебиторами. И их работу нельзя назвать системной и грамотной.

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