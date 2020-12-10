Названо число обанкротившихся малых предприятий в пандемию. Их примерно 4,5 миллиона

За время пандемии обанкротились около 4,5 миллионов предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса.
Такие цифры назвала омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».
«Сложнейшая тема, которая изменила формат второй волны пандемии. Вы видите, что многие предприятия не закрыты в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане — 4,5 миллиона ИП, малых и средний предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, обанкротились. Прекратили свое существование», — сказала Москалькова.
По материалам «РИА Новости».