Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет

Новый онлайн-курс от налоговых юристов-практиков, которые знают, что именно копают инспекторы. Расскажем, какие моменты в привычных методах ведения вашего бизнеса надо пересмотреть, чтобы не попасть под прицел налоговиков (а они сейчас ходят на проверки с полицией).

Посмотрите первое видео курса от Центра обучения «Клерка» и записывайтесь:

С 2021 года налоговики начнут активно наполнять бюджет, который пострадал в кризис. За счет чего? Конечно же, за счет налоговых проверок и принуждения бизнеса к уточнению налоговых обязательств.

У инспекторов сейчас есть для этого все инструменты: новая АСК, куча поддерживающих их писем Минфина и судебных дел.

Налоговики стали спецами в выявлении налоговых схем. Но есть лайфхаки, которые помогут проводить налоговую оптимизацию с минимум рисков. В курсе разберем несколько десятков налоговых схем.

Опытные налоговые юристы делятся своим опытом, подкрепляя его свежей судебной практикой.

Чему научитесь

анализировать свои налоговые схемы: какие из них опасные, а какие нет

понимать, какие риски по налогам есть у вашей компании

минимизировать налоговые риски в самых разных ситуациях

отстаивать свои методы налоговой оптимизации перед инспекторами и судами

Преподаватели

Наталия Бухарина, советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс»

советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс» Владислав Донченко, партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс»

Кому подойдёт этот курс

Бухгалтерам

Вы на передовой налогового планирования в компании. Кому, как не вам, приходится разбираться с идеями директора по оптимизации выплат в бюджет (и чтобы все законно, и еще желательно почти ничего не платить!). Этот курс поможет вам стать немного налоговым юристом. И не забывайте: если проверка закончится доначислениями, вы можете пойти по субсидиарке вместе с директором.

Директорам

Главная ответственность за налоговые нарушения именно на вас. Узнайте, к чему придираются налоговики и как отвечать им на допросах и в суде.