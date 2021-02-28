У франчайзи 1С осталась неделя, чтобы принять новую редакцию договора с 1С. Почему они недовольны?

Франчайзи 1С, все без исключения, должны перезаключить договор до 15 февраля. По информации, имеющейся у редакции «Клерка», франчайзи по всей стране выражают недовольство. Что там не так?

На сайте 1c-profile.ru висит информационное письмо о том, что у всех российских франчайзи компании 1С есть время до 15 февраля 2021 года перезаключить договор коммерческой концессии в новой редакции. И указывается, что именно сделать и куда нажать.

И несколько пунктов по этому поводу:

Изменения, предусмотренные новой редакцией ДКК, вступают в силу с момента публикации данного информационного письма. Партнерам с текущим ДКК предлагается не перезаключать ДКК и не оплачивать повторно пошлину в Роспатент до окончания срока его действия, а прислать в фирму 1С по ЭДО до 15 февраля 2021 года одностороннее письмо (далее Согласие) о том, что условия Договора коммерческой концессии в новой редакции полностью понятны и принимаются. Данное письмо будет свидетельством того, что партнер работает по условиям Договора новой редакции. Согласие, при желании сохранить действующий статус, подписывают все партнеры без исключения. С 1 марта2021 г. партнерам, не приславшим Согласие в срок, до момента его получения, будет приостановлено действие ДКК. При очередном плановом продлении срока действия ДКК будет подписано новое дополнительное соглашение о продлении, приводящее действующий Договор к новой редакции. Сама процедура продления не меняется. Те из партнеров, кто решит не подписывать Согласие и не продолжать работу по новой редакции Договора, сможет продолжить сотрудничество с фирмой «1С» по части направлений в рамках дилерского соглашения.

Далее пишется, что именно и где нужно нажать и заполнить. Любопытен этот момент:

«Далее заполнить в заявке вкладки „Информация по договору“ и „Дополнительная контактная информация“, проверить актуальность данных в заявке и отправить заявку на рассмотрение».

1С решила обновить сведения о своих франчайзи? Или что-то в самом договоре конкретно меняется?

А вот что пишут на форуме Инфостарт.ру.

«Условия те же, но 1С оставляет за собой право не заключить новый договор без объяснения причин».

Вроде как, появляются требования по офису, телефону, штату сотрудников:

«Сегодня товарищ вернулся с онлайн семинара 1С. Так вот, договора до будут перезаключатся в другой форме, но каких то особенных требований не появилось. Только: наличие офиса, телефона, штата сотрудников и доступность по телефону не менее 5 часов. Проверку на соответствие требований отдаются местным представителям. Так что только ЧП-шникам что-то может грозить, а так практически формальность.

И еще один момент, по словам побывавших на том семинаре:

«Вот что говорят вернувшиеся с семинара: теперь все франчайзи должны заключить с 1С договор концессии. Это означает право пользоваться товарным знаком фирмы 1С и распространять продукты этого товарного знака. Но есть пара нюансов. Наличие в штате сертифицированного сотрудника со статусом 1С: Специалист».

Еще кто-то пишет, что «за договор нужно 15 тысяч выложить». Хотя в указанном выше письме сказано, что в Роспатент пошлина не платится, это еще какой-то дополнительный сбор?

Кто в курсе, просим поделиться информацией в комментариях.

Николай Андреев, шеф-редактор «Клерка»