В 21 году налоговики охотятся на схемы с дроблением. Отдаем курс про дробление за полцены

Налоговики окончательно сместили фокус на схемы с дроблением. А новое письмо по 54.1 НК РФ только добавит масла в огонь.

Поэтому Центр обучения «Клерка» не мог обойти вниманием такую важную тему и сделал 50% скидку на полноценный онлайн-курс по дроблению. Количество скидочных регистраций только 100. Мы очень хотим, чтобы максимальное количество людей смогло посмотреть курс и знать, как защититься. Но большего количества скидок, к сожалению, выделить не можем. Поэтому записывайтесь скорее.

Автор курса — один из ведущих специалистов России по этой теме, практикующий налоговый юрист Мария Ильяшенко.

Почему вам нужен этот курс

Очередной всплеск интереса налогоплательщиков к теме дробления мы связываем с введением в действие системы АСК НДС-2. Экономить на налогах путем покупки «бумажного» НДС стало непросто, и налогоплательщики в поисках способов экономии налогов устремили свои взгляды в сторону специальных налоговых режимов.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Записаться с 50% скидкой курс.

Чему научитесь на курсе

Разбираться в дроблении. Нет, опытных схемотехников за один курс не сделать.

Но в условиях современного бизнеса вы просто обязаны разбираться в инструментах структурирования и дробления бизнеса.

Поймете, как не налететь на проблемы с налоговой, если вы понимаете, что без дробления бизнес существовать не может.

Будете понимать, как вам выстроить процессы так, чтобы не попасть под уголовку и субсидиарку.

Для кого курс

Для главных бухгалтеров крупных компаний и бухгалтеров средних и мелких. То есть фактически, для всех бухгалтеров.

Почему, спросите вы. Да потому что ваш директор рано или поздно придет и скажет: «Дорогая, давай оптимизироваться».

Ну, и конечно, наш курс для собственников бизнеса и директоров.

План курса

Структурирование бизнеса или дробление?

1.1. Как налоговики оценивают законность дробления. Методология назначения ВНП по дроблению

1.2. Три признака незаконного дробления: отсутствие деловой цели, общие ресурсы, взаимозависимость

1.3. Последствия незаконного дробления бизнеса

1.4. Основные начала законного структурирования. Какие бизнес-процессы легче всего обособить в группе компаний?

Построение группы компаний

2.1. Построение группы компаний. Владельческий контроль

2.2. Выбор организационно-правовых форм для построения группы компаний. ООО, АО, производственный кооператив, потребительское общество, полное товарищество, ИП.

2.3. Когда бизнес уже не ваш? Механизмы скрытого владения. Организация контроля собственника в группе компаний, созданной с использованием доверенных лиц.

2.4. Финансирование в группе компаний. Финансовые потоки в группе компаний: маркеры зависимости и способы их устранения.

3.1. Основные инструменты организации работы группы компаний и оптимизации налогообложения. Налоговые преимущества и риски.

3.2. Создание хранителя активов. Выбор структуры и системы налогообложения хранителя активов. 5 способов низконалогового перемещения имущества внутри группы компаний.

3.3. Оптимизация НДС. БезНДСный рукав: совмещение общего и специальных режимов налогообложения.

3.4. Договорные модели налогового моделирования: агентская модель, давальческая модель, простое товарищество.

3.5. Управляющая компания или управляющий ИП – способы использования в группе компаний и обоснование «деловой цели». ИП-функция в группе компаний.

Фишки курса

Все на примерах: