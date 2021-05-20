Алгоритмы исправления ошибок в учете: понятным языком

Сделали онлайн-курс, который посвящен одной из самых болезненных тем, а именно исправлению ранее допущенных, а теперь выявленных ошибок в учете.

Дадим ответ на вопрос «Что делать?». Ведь однозначного ответа на первый — «Кто виноват?» нет и быть не может. Да и разве важно, кто именно ошибся: нынешний бухгалтер, прежний или вообще директор?

Специально для бухгалтеров! Не нужно посыпать голову пеплом, если найдена ошибка. Нужно четко знать, что с ней делать. В курсе — практическое руководство. Записывайтесь.

Почему бухгалтеры иногда совершают ошибки? Вот причины:

Наше, мягко скажем, не совсем логичное гражданское, а тем более налоговое законодательство.

Выходящие чуть ли не каждый день разъяснения Минфина и ФНС, из которых опубликованные в среду содержат выводы, противоположные тем, что вышли в понедельник, а пятничные вообще аннулируют все предыдущие.

Не всегда адекватные юристы, иногда просто желающие свою образованность показать и сочиняющие заумные договоры, которые на практике просто не могут быть исполнены.

Плюс устоявшаяся политика руководства организаций: «Главбух, мы приняли решение, а ты сделай так, чтобы оно было законным».

Ну как в таких условиях не допустить ни малейшей ошибки? Никак!

В этом курсе — общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок.

Вот первое видео курса:

Чему научитесь

четко знать, нужно ли вообще исправлять ошибку;

понимать, на какие налоги может влиять (или влияет) исправление ошибки;

разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларацию по тому, или иному налогу;

составлять нужные проводки при исправлении ошибок;

корректировать отчетность.