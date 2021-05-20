Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП

Сделали отдельный курс про УСН: с разбором сложных ситуаций, примерами заполнения отчетности и ответами на самые частые вопросы. Несмотря на производную от слова «просто», упрощенка не так проста, как кажется.

О курсе

Прошли времена, когда налоговые проверки при УСН проходили легко. Налоговики набили руку и без труда доначисляют компаниям и ИП на упрощенке миллионы.

Да и еще и новый переходный период добавился для тех, кто слетает с УСН. Вы уверены, что во всем уже разобрались?

Курс детально разбирает все нюансы упрощёнки: зачем и кому ее можно применять, какие выгоды она дает и с чем нужно быть осторожным.

Наш курс — обзорный, но с подробным разбором некоторых деталей. Без воды и на практических примерах. И, конечно, с образцами заполнения отчетности и других документов при УСН.

Чему научитесь на курсе

разбираться в видах УСН;

выбирать для себя наиболее подходящий вариант;

действовать в новый переходный период при потере права на упрощенку;

вести налоговый учет по УСН по всем правилам;

заполнять отчетность;

обходить все подводные камни спецрежима.

Кому подойдёт этот курс

Бухгалтерам. Потому что в упрощёнке много важных и не заметных на первый взгляд моментов, которые могут привести к проблемам в дальнейшем.

Предпринимателям. Потому что в малом бизнесе УСН — это один из самых популярных налоговых режимов и важно работать с ним, не нарушая закон, даже если у вас нет штатного бухгалтера.