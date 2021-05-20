Дарим запись вебинара про скандальное письмо 54.1 НК: новые правила оптимизации и проверки контрагентов

Ну что, уже все прочитали, что налоговики ужесточили правила должной осмотрительности и теперь надо проверять контрагентов по-новому из-за письма? Новость-то, конечно, разлетелась, но письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, из-за которого весь сыр-бор очень сложное и без перевода его не понять. Попросили юриста все понятно рассказать. Забирайте лекцию адвоката Никиты Болтинского. Он рассказал про:

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