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Как надо изменить учет в вашей компании из-за ФСБУ 5/2019: бесплатно запись лекции

Для рубрики Бухгалтерский учет
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С 2021 года обязателен новый ФСБУ 5/2019 «Запасы». Стандарт регулирует учёт материалов, товаров, готовой продукции и незавершённого производства. И да, вам надо его применять (если вы не микропредприятие).

Мы попросили аудитора рассказать простыми словами, как компаниям надо перестроить учет. Елена Бузмакова провела вебинар «Новые правила учета запасов с 2021 года».

Еще накануне запись этой лекции мы успешно продавали запись за 2999 руб, но сегодня она для вас бесплатна. 

 Что узнаете из записи:

  •  основные положения нового стандарта, какие нормы утратили силу;
  • особенности перехода на применение стандарта (определение запасов, признание в ходе инвентаризации, оценка);
  • что предусмотреть в учетной политике;
  • как теперь раскрывать информацию в отчетности.

 Переходите по ссылке и нажимайте «Получить запись». 

 

Пост написан компанией
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