Три способа бухгалтерам стать быстрее с «Клерком»: ответы экспертов, продление, бесплатное обучение

Раз уж налоговое законодательство постоянно меняется и обычно не в лучшую сторону, мы тоже решили. Только в лучшую, конечно. Внедрили несколько классных изменений, чтобы ваше пребывание на «Клерке» было еще приятнее, проще и полезнее. И быстрее.

Новая фича № 1. Комментируйте лекции

Для слушателей нашего Центра обучения внедрили очень важную функцию. Теперь они могут оставлять вопросы под уроками. Коммент появится в ленте мнений с особым маркером Клерк 365. Эксперты ЦОКа на него оперативно ответят. Быстро получите ответ на вопрос.

Новая фича № 2. Легкая подписка на «Клерк.Плюс»

Бесплатный тариф «Клерк.Плюс» — это крутая возможность потестить наши обучающие продукты и закрытые для основной аудитории сервисы.

Что вам будет доступно бесплатно: 1) Записи вебинаров предыдущего месяца, все бесплатно. Хотя такие записи мы продаем обычно за 2999 руб.; 2) Один онлайн-курс нашего Центра обучения; 3) Бесплатная проверка контрагентов 5 раз в месяц; 4) Скоро еще сделаем на «Плюсе» отключение рекламных баннеров на klerk.ru 5) Дополнительные скидки на спецпредложения наших партнеров. Подключите «Клерк.Плюс» бесплатно.

Ну, а если пока нет времени на подключение, запомните, что это всегда можно сделать прямо с каждой страницы «Клерка». В шапке сайта на всех страницах появилась возможность подключиться к «Плюсу» быстро.

Новая фича № 3. Для тех, кто уже на тарифе «Премиум»

Сделали нашим премиальным подписчикам удобное и быстрое продление тарифа.

Тариф «Клерк.Премиум» — это доступ к сотням часов обучающего контента, сертификаты ИПБ России, множество сервисов. Вот тут рассказываем подробно.

Если вы уже на «Премиуме», и через 3 месяца у вас заканчивается подписка, слева в меню появляется кнопка «Продлить». По клику перейдете к выбору типа продления: на год, полгода или в рассрочку.