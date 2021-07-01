Три способа бухгалтерам стать быстрее с «Клерком»: ответы экспертов, продление, бесплатное обучение

Раз уж налоговое законодательство постоянно меняется и обычно не в лучшую сторону, мы тоже решили. Только в лучшую, конечно. Внедрили несколько классных изменений, чтобы ваше пребывание на «Клерке» было еще приятнее, проще и полезнее. И быстрее.
Новая фича № 1. Комментируйте лекции
Для слушателей нашего Центра обучения внедрили очень важную функцию. Теперь они могут оставлять вопросы под уроками. Коммент появится в ленте мнений с особым маркером Клерк 365. Эксперты ЦОКа на него оперативно ответят. Быстро получите ответ на вопрос.
Новая фича № 2. Легкая подписка на «Клерк.Плюс»
Бесплатный тариф «Клерк.Плюс» — это крутая возможность потестить наши обучающие продукты и закрытые для основной аудитории сервисы.
Что вам будет доступно бесплатно:
1) Записи вебинаров предыдущего месяца, все бесплатно. Хотя такие записи мы продаем обычно за 2999 руб.;
2) Один онлайн-курс нашего Центра обучения;
3) Бесплатная проверка контрагентов 5 раз в месяц;
4) Скоро еще сделаем на «Плюсе» отключение рекламных баннеров на klerk.ru
5) Дополнительные скидки на спецпредложения наших партнеров.
Ну, а если пока нет времени на подключение, запомните, что это всегда можно сделать прямо с каждой страницы «Клерка». В шапке сайта на всех страницах появилась возможность подключиться к «Плюсу» быстро.
Новая фича № 3. Для тех, кто уже на тарифе «Премиум»
Сделали нашим премиальным подписчикам удобное и быстрое продление тарифа.
Тариф «Клерк.Премиум» — это доступ к сотням часов обучающего контента, сертификаты ИПБ России, множество сервисов. Вот тут рассказываем подробно.
Если вы уже на «Премиуме», и через 3 месяца у вас заканчивается подписка, слева в меню появляется кнопка «Продлить». По клику перейдете к выбору типа продления: на год, полгода или в рассрочку.