Эксперты «Клерка» открывают «Консультации». Профессионально ответим на все ваши вопросы

Теперь сможете получить профессиональные консультации от ведущих экспертов «Клерка» в любое время и в любом количестве.

Мы запустили проект «Консультации» в Закрытом профессиональном сообществе бухгалтеров. Это значит, вам больше не надо гуглить ответы на рабочие форумы, вылавливать знающих экспертов в сети или заказывать консультации у налоговых консультантов. Все ответы дадим вам на «Клерке».

Как получить доступ к «Консультациям»

Доступ имеют подписчики на тарифе «Клерк.Премиум». Подключайтесь тоже (до конца июля держим скидку 20 %).

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров и инструменты для бухгалтеров. Посмотрите все возможности нашей платформы.

Какие вопросы могут задавать подписчики

Все, касающиеся налогов, учета, кадров, права (про смысл жизни тоже можете спросить :-)). У нас широкий пул экспертов в разных отраслях. Руководитель Экспертного отдела «Клерка» Надежда Камышева соберет их мнения и сформирует для вас понятный ответ. Обычно, уже в течение одного дня.

Конечно, если вам надо показать нам требование налоговиков, от которого у вас взрывается мозг, или помочь решить, что писать в каком-то разделе отчетности, — мы тоже поможем. Просто не так быстро. Но ответим, не переживайте.

Например, вчера вечером пришел вопрос про увольнение главбуха — так мы за час уже ответили.

Сколько вопросов можно задать

Сколько угодно. Мы вас любим и не ограничиваем.

Подключайтесь к нашему Премиуму: это точно дешевле, чем иметь сторонних консультантов. Сможете собирать вопросы по бухгалтерии и кадров со всех коллег и даже давать им свой логин и пароль, и они тоже смогут задавать вопросы. А еще сможете учиться у нас онлайн и получать сертификаты Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Если вы уже подписчик: инструкция

Переходите сюда и задавайте вопрос прямо сейчас. Если вы раньше уже пользовались открытой частью форума «Клерка», то вам надо зайти и перелогиниться.

Наши эксперты увидят ваш вопрос, и начнут подготовку к ответу. Как только ответ будет готов, вам придет уведомление (согласно вашим форумным настройкам).

Участники тоже могут отвечать друг другу.

Просим вас после получения ответа, который вас устроил, ставить признак «вопрос решен».

И еще маленькая приятность: участники «Клерк.Премиум» получают знак у аватара.

Всем го задавать нам вопросы!