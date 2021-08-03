«Клерк» обрушил рынок консультаций. И отвечает бухгалтерам на вопросы в неограниченном количестве. Смотрите, что уже спрашивают

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О чем уже спросили
Началось с классики: аренды, КУДиР, агенты, ККТ. Мы молниеносно ответили.
Ответ кратко:«Оплата с использованием QR-кода является безналичным платежом — деньги со счета покупателя списываются банком и отправляются продавцу.
Согласно закону 54-ФЗ, ККТ применяется при осуществлении расчетов, за некоторыми исключениями, указанными в законе». Полный ответ.