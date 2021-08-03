«Клерк» обрушил рынок консультаций. И отвечает бухгалтерам на вопросы в неограниченном количестве. Смотрите, что уже спрашивают

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О чем уже спросили

Началось с классики: аренды, КУДиР, агенты, ККТ. Мы молниеносно ответили.

Каковы последствия аренды незарегистрированной недвижимости Ответ кратко:«Если надстройка незаконная сама по себе, то у неё не может быть законного владельца. И договор аренды такого имущества является недействительным. Со всеми вытекающими последствиями, в том числе и налоговыми». «Если надстройка незаконная сама по себе, то у неё не может быть законного владельца. И договор аренды такого имущества является недействительным. Со всеми вытекающими последствиями, в том числе и налоговыми». Полный ответ

Когда признавать доходом агентское вознаграждение турагента. Ответ кратко:«До момента когда у вас возникает право на получение агентского вознаграждения (это должно быть оговорено в договоре), все деньги, полученные за тур, не являются вашим доходом. Как только появилось право на ваше вознаграждение, вы его признаете доходом для расчета УСН». «До момента когда у вас возникает право на получение агентского вознаграждения (это должно быть оговорено в договоре), все деньги, полученные за тур, не являются вашим доходом. Как только появилось право на ваше вознаграждение, вы его признаете доходом для расчета УСН». Полный ответ

Налоговая запросила книгу ДиР по УСН при камеральной проверке. Можно ли отказать? Ответ кратко:«Если у ИП обычная, не льготная ставка УСН, то налоговые органы не имеют права требовать документы и книгу в рамках камеральной проверки. Однако стоит учитывать то, что они могут доначислить налог по своему разумению и ИП придется с ними судиться». «Если у ИП обычная, не льготная ставка УСН, то налоговые органы не имеют права требовать документы и книгу в рамках камеральной проверки. Однако стоит учитывать то, что они могут доначислить налог по своему разумению и ИП придется с ними судиться». Полный ответ