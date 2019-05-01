ФСБУ 5/2019 «Запасы»: гайд по стандарту. Даже канцелярка может считаться запасом

Вы не успели разобраться с новым стандартом и думаете, что в вашей компании нет запасов? Так вот, это не так. Все предприятия, кроме микро, должны применять ФСБУ уже с 21 года! И да, даже канцелярка может считаться запасом. Чтобы вам было проще наладить учет по новым правилам, сделали онлайн-курс.

ФСБУ 5/2019 внёс изменения (и иногда существенные) в сложившийся почти за двадцать лет порядок учета материалов.

Стандарт довольно объёмный. Поэтому в курсе мы остановимся только на тех особенностях применения стандарта, которые вызывают (или могут вызвать) трудности как у новичков, так и у опытных бухгалтеров.

Кому применять новый стандарт? Всем, кроме микропредприятий.

Не думайте, что запасы — это только про гигантов со складами. Это и про вас тоже. И даже про вашу канцелярку и диван в кабинете шефа.

О курсе

Курс — это видео-лекции и конспекты, которые можно читать и скачивать. Учиться можно в удобном вам ритме с любого устройства с выходом в интернет.

По окончании курса получите сертификат.

Автор курса — известный методолог бухгалтерского учета Сергей Верещагин. Он член Экспертного совета «Клерка». Умеет объяснить самую сложную бухгалтерско-налоговую тему так, что вопросов не останется. Имеет 30-летний опыт работы с бухгалтерами: обучает и отвечает на вопросы.

Записываться на курс по кнопке ниже:

Посмотрите первое видео курса.

Чему научитесь на курсе

быстро разбираться в новом стандарте, если вам не хватает времени

выбирать нужный именно вашей компании способ применения новых стандартов

знать, что делать при поступлении запасов, обесценении материалов и отпуске в производство

не путаться в проводках

Деваться некуда, с ФСБУ надо разобраться. Курс — самый простой способ. Если у вас есть вопросы по курсу, оставляйте свои контакты, наши менеджеры все вам расскажут.

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