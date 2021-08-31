Патентная система налогообложения: целый курс про спецрежим, который теперь всем нужен вместо ЕНВД

Сделали обучающий онлайн-курс для бухгалтеров и ИП про ПСН. Все с учетом самых последних изменений в законах.

Почему именно ПСН? С отменой ЕНВД популярность ПСН выросла. При ПСН тоже налог платится не от реального дохода, а от установленного властями.

Есть и пересечение по видам деятельности, поэтому многие предприниматели перешли с вмененки на патент после отмены ЕНВД.

По окончании курса получите сертификат. Все обучение дистанционно. Записаться и оплатить курс можно по кнопке ниже.

Патент считается самой простой системой налогообложения для ИП. Предприниматель платит один вид налога, и ему не нужно сдавать декларацию.

Хотя не все так просто, как кажется на первый взгляд. ПСН посвящена глава 26.5 Налогового кодекса. Мы собрали в этом курсе самое важное из нее. Все даем на примерах и понятным языком.

Чему научитесь

разбираться в налоговых ставках при ПСН

правильно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами

вести налоговый учет на патенте по всем правилам

Кому подойдёт курс

Предпринимателям. Потому что для многих из них в ПСН много нового после перехода с ЕНВД.

Бухгалтерам. Потому что в ПСН много важных и не заметных на первый взгляд моментов, которые могут привести к проблемам в дальнейшем