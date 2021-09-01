Инфляция — это благо?! Куда вложиться в 2021 году. Подкаст про инвестиции простыми словами

Открываем проект «Клерк.Инвестиции». Будем вести интересные подскасты об инвестициях так, чтобы даже не профи разобрался.

В нашей студии о том, как инфляция влияет на все, что происходит вокруг, рассуждали:

— Александр Полиди, экономист, профессор, занимается созданием стратегий компаний: «Считаю себя человеком мира, знаю, как устроена мировая и российская экономика»;

— Левон Акопов, бизнесмен, компьютерная фирма «Владос», инвестор, более 30 лет инвестирует в различные рынки, автор проекта Афинанс.рф (ведет блог на «Клерке»).

Нет более противоречивой и скандальной темы, чем инфляция. Инфляция — это буфер, который гасит противоречия. Но нам, обычным людям, зачем о ней знать?