Почему в России в 2022 году может повториться ипотечный кризис США, который взорвал мировую экономику в 2008-м. И причем тут «Клерк» вообще

Решили мы тут редакцией прикинуться конспирологами. Руководитель направления корпоративной подписки «Клерк.Премиум» Роман Ляшенко рассуждает о том, что ждет нашу постковидную экономику.

Включим машину времени и перенесемся в штаты, 2008 год. Рухнул рынок ипотечных облигаций. Триггером катастрофы назначили биржевой инструмент CDO.

Раскручивая цепочку, нужно вкратце рассказать, что CDO — это некий пакет ипотечных облигаций, от людей с разными рейтингами, уровнями доходов и т.д.

Обеспечение в случае банкротства одного из ипотечников, упакованных в наш CDO, было обеспечено недвижимостью. А недвижимость, как известно, всегда растет, поэтому банки не парились и выдавали ипотеки с условно низкими процентами кому попало.

Наряду с этим происходили следующие 3 процесса:

1) Большой приток мигрантов в страну, 90% из которых работали на птичьих правах и могли потерять работу в любой момент.

В таких условиях любой мексиканский мигрант, назовем его Хулио, в 70% случаев принимал решение взять квартиру в ипотеку, а не в аренду.

Думал он так потому, что даже если он потеряет работу и не будет денег, то он сможет рассчитаться с банком, продав недвижимость.

2) Вследствие наплыва мигрантов на протяжении 6 лет подряд, у низших слоев населения начала снижаться зарплата, т.к. мигранту можно платить меньше, а работать он будет больше, чтобы не вылететь из страны. Так что наши Хулио не только завоевывали рынок труда, но и демпинговали зарплаты обычных Джонов.

3) Активно работала система льготного кредитования от Fannie Mae и FreddieMac (это такие полугосударственные банки были в Штатах).

Они де факто не страховали риски по выданным ипотекам.

Итого мы имеем 3 основные причины, которые можно сформулировать примерно так: людей больше, зарплата меньше, ипотеку каждому! Прямо коммунизм в кредит.

Спичку поджог, скорее всего, один из Хулио или Джонов, который не смог продать свой дом или квартиру (в непрестижном районе) по той цене, которой бы ему хватило, чтобы разойтись с банком.

Но дело в том, что и банк не смог продать эту недвижимость по цене, чтобы просто выйти в 0, потому, что дома в этих районах и за бесплатно никому не были нужны. Т.е. банки начали терпеть убытки, и в итоге наш производный фининструмент CDO чуть не утащил ко дну вотчину первого чернокожего парня, который смог.

Так запустилась цепная реакция.

Назревала эта ситуация в Штатах с уменьшением реальных доходов у граждан примерно с 2000 го года. Т.е. США понадобилось 8 лет для того, чтобы мина взорвалась.

Переносимся в РФ в 2020 год. Какие удары после пандемии мы почувствовали на себе? 1) Нерабочие дни (все же мы понимаем, что если ты не бюджетник, то нет работы — нет зарплаты). 2) Льготная ставка по ипотеке (давалась не всем, и тем не менее очень много простых людей ей воспользовалось). 3) Разгоном инфляции и рост цен (на вообще все).

Что происходит в 2021-м в стране.

Темп роста цен на недвигу бьет все рекорды.

Риелторы счастливы, инвесторы счастливы, и ничего как бы не предвещает беды, т.к. в РФ существует механизм страхования вкладов, стабфонд и прочие государственные механизмы, чтобы не допустить ситуации штатов 2008 года.

Но как всегда есть одно «но».

Если мы сейчас взглянем на рынок вторичной недвижимости, то мы увидим картину примерно такую.

Купленные в льготную ипотеку квартиры продают по оооочень дорогой цене (в сравнение даже с той, что брали).

И скидывают её не только инвесторы.

Дело в том, что порядка 40% людей, продающих вышеописанную недвижимость, покупали её в ипотеку на последние деньги. Многие брали кредит на первый взнос.

А как известно, любой кризис, который больше локальной потасовки, влечет за собой перераспределение ресурсов. Человеческих, в том числе.

Если сформулировать коротко, то люди с ипотеками, попавшие под сокращения или потерявшие по тем или иным причинам работу, устраиваются на работу с меньшей зарплатой (относительно инфляции и стоимости денег). Согласитесь, 50 т.р сейчас и 50 т.р 5-7 лет назад (особенно до 2014) — это совершенно разные деньги.

Из этого вытекает фактор снижения реальных доходов населения, который влечет за собой неспособность обслуживать свой долг.

Но! Россия же это страна возможностей! И любой гражданин (назовем его Иван) может совершенно спокойно пройти процедуру банкротства и не париться по поводу. Дело в том, что де факто процедура банкротства позволяет не париться только нашему Ивану. Для банка, выдавшего ипотеку, — это однозначный убыток. И банки вынуждены просить эти деньги у государства.

Госпожа Набиуллина с удовольствием печатает новые рубли и повышает ключевую ставку в расчете на то, что инфляцию удастся затормозить. Конечно, стоит отдать ей должное за то, что она все же предупреждала наше правительство о таком варианте развития событий. Но эффект пока оставляет желать лучшего.

Что по итогу мы имеем. В красном углу ринга Банкроты с упавшими доходами во главе с нашим простым парнем Иваном.

В синем углу ринга АСВ, стабфонд, Минфин и ЦБ.

В нашей стране также есть огромный ресурс в виде газа, нефти, ФНБ и Сбера с Яндексами.

И тут возникает вопрос — кто кого?

Очень не хочется, чтобы победил Иван.

Так и что с этим всем делать, спросите вы?

Отвечу просто — позаботиться о себе и своей компании. По статистике более образованные кадры больше зарабатывают. А компании, которые повышают квалификацию персонала, более привлекательны на рынке для квалифицированных кадров. А, как известно, «Кадры решают все!».