Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ломаете голову над МСФО? Хватит это терпеть! Запускаем проект, в котором ответим на ваши вопросы

Для рубрики МСФО
Версия для печати

Теперь на «Клерке» можно узнать гораздо больше про МСФО. Мы собрали команду профессионалов, которые ответят на любые вопросы про работу со стандартами  в новом специальном разделе на форуме.

Мы собрали команду топовых экспертов:

  • Наталья Денисова — ведущий финансовый аналитик и МСФО эксперт одного из топ-3 крупнейших банков РФ, внешний аудитор международной компании EY (Big 4) по направлению финансовые организации и промышленный сектор, член глобальной ассоциации профессионалов в области финансов, учета и аудита (АССА), инвестор.
  • Татьяна Иваненко — руководитель проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП, аттестованный аудитор (Минфин РФ), член СРО ААС, участник Президентской программы подготовки управленческих кадров и международной стажировки Федерального министерства экономики и технологий Федеративной Республики Германия.
  • Светлана Крапивинцева — руководитель практики «МСФО» КСК ГРУПП, практикующий эксперт в области МСФО, финансов и аудита с 1997 года. Выпускница Финансового университета при Правительстве РФ. Имеет опыт подготовки и аудита отчетности по МСФО крупнейших российских компаний, в том числе топ-400 (ТК ТВЭЛ, АО «Росгеология», АО «АРМАДА» и др.), и компаний среднего бизнеса. Квалификация подтверждена сертификатом АССА (Advanced Diploma), единым аттестатом аудитора.

Приходите, спрашивайте. Поможем всем.

 

Пост написан пользователем
Блог «Клерка»
Блог «Клерка»
Весь для бухгалтера
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Мероприятия компании

Посмотрите все материалы

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога