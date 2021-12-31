Ломаете голову над МСФО? Хватит это терпеть! Запускаем проект, в котором ответим на ваши вопросы

Теперь на «Клерке» можно узнать гораздо больше про МСФО. Мы собрали команду профессионалов, которые ответят на любые вопросы про работу со стандартами в новом специальном разделе на форуме.
Мы собрали команду топовых экспертов:
- Наталья Денисова — ведущий финансовый аналитик и МСФО эксперт одного из топ-3 крупнейших банков РФ, внешний аудитор международной компании EY (Big 4) по направлению финансовые организации и промышленный сектор, член глобальной ассоциации профессионалов в области финансов, учета и аудита (АССА), инвестор.
- Татьяна Иваненко — руководитель проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП, аттестованный аудитор (Минфин РФ), член СРО ААС, участник Президентской программы подготовки управленческих кадров и международной стажировки Федерального министерства экономики и технологий Федеративной Республики Германия.
- Светлана Крапивинцева — руководитель практики «МСФО» КСК ГРУПП, практикующий эксперт в области МСФО, финансов и аудита с 1997 года. Выпускница Финансового университета при Правительстве РФ. Имеет опыт подготовки и аудита отчетности по МСФО крупнейших российских компаний, в том числе топ-400 (ТК ТВЭЛ, АО «Росгеология», АО «АРМАДА» и др.), и компаний среднего бизнеса. Квалификация подтверждена сертификатом АССА (Advanced Diploma), единым аттестатом аудитора.
Приходите, спрашивайте. Поможем всем.