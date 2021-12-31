Бухгалтерские курсы от «Клерка»: прокачайте навыки и получите удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО)

«Клерк» набирает на курсы повышения квалификации для получения удостоверений, которые попадут в госреестр (ФИС ФРДО). Это 6 курсов по самым важным темам.

Смотрите видео, читайте конспекты, консультируйтесь с преподавателями, кураторами, одногруппниками, проходите тесты и закрепляйте навыки письменными заданиями. Все онлайн. Удостоверение пришлем по почте России. Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Преподаватели будут вживую общаться с вами на онлайн-встречах, мастер-классах и в закрытом чате. Вы постоянно будете на связи с кураторами и одногруппниками. Не останетесь в одиночестве с вопросами.

Все обучение ведется по лицензии, значит, сэкономите 13% с помощью вычета по НДФЛ.

ТОП-6 курсов повышения квалификации «Клерка»

Самый популярный курс «Клерка»:

120 академических часов;

2 консультации с преподавателями;

40 часов ИПБ России.

Курс дает полноценный набор навыков по управленческому учету: с нуля до внедрения в 1С. Вырастим вас из бухгалтера в специалиста уровня финансового директора.

Курс о том, как заработать денег себе и бизнесу. И что особенно важно — о том, как научиться объяснять все финансовые процессы своему директору. Как говорить с ним не на языке непонятной ему бухгалтерии, а близкими ему понятиями — доход, ликвидность, безубыточность.

Бухгалтер, который освоил УУ, становится правой рукой директора. Он помогает ЗАРАБАТЫВАТЬ. Значит, и сам достоин больших денег.

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Самый практический курс «Клерка»:

40 академических часов

консультация с преподавателем

20 часов ИПБ России

Курс обо всех налоговых проверках ⏤ выездных, камеральных, встречных. Научим идеально отвечать на любые требования налоговиков и не бояться мероприятий налогового контроля: встречек, допросов, инвентаризаций, осмотров, выемок. После курса вы сможете сделать так, чтобы налоговые ревизии не довели до уголовного дела и субсидиарной ответственности.

Курс также подойдет налоговым юристам-инхаус.

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Самый авторский курс «Клерка»:

40 академических часов;

консультация с преподавателем.

Впервые! Авторский курс повышения квалификации Надежды Камышевой (Над.К)

Курс про одну из самых непростых тем, которая требует большой вдумчивости и внимания к деталям.

Автор собрала самые типичные ошибки, вопросы, сложные случаи и создала сводный мануал по страховым взносам. Методолог «Клерка» упаковала его в учебный курс для того, чтобы вы смогли выработать навык идеальной работы со страховыми взносами. После курса для вас больше не будет сложных вопросов по взносам.

Спойлер - на курсе вы сможете лично встретиться с Над.К. Такого не было за все 20 лет работы «Клерка».

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Самый нужный курс «Клерка»:

25 академических часов;

консультация с преподавателем.

Курс о том, как исправить ошибку, которую допустили раньше, а выявили сейчас. Он короткий, но невероятно полезный. Сначала научимся определять тип допущенной ошибки. Затем составим алгоритм исправления в зависимости от типа ошибки. И, наконец, пройдем по самым типичным ошибкам и методам их исправления.

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Самый актуальный курс «Клерка»:

25 академических часов;

консультация с преподавателем.

Не думайте, что запасы — это только про гигантов со складами. Это и про вас тоже. И даже про вашу канцелярку и диван в кабинете шефа.

Учетную политику на 2022 год нужно составлять с учетом положений ФСБУ 5/2019 «Запасы». Он действует уже почти год. Но не у всех было время разобраться в стандарте. Мы создали курс, который позволит быстро и полно освоить применение ФСБУ. В том числе пройдемся по нужным проводкам.

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Самый правовой курс «Клерка»:

40 академических часов;

консультация с преподавателем.

Счастье, если в штате есть юрист (но это не точно). А если нет, то за него, как обычно, главбух. На курсе преподаватель не станет вам зачитывать Гражданский кодекс. Он посмотрит на договоры с бухгалтерской точки зрения и научит при беглом взгляде на договор выявлять налоговые риски.

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Какое удостоверение получите

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов мы пришлем по почте России. Это серьезный и презентабельный документ. Удостоверение будет занесено в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО) по всем требованиям закона об образовании.

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Почему нужно выбрать Центр обучения «Клерка», а не другое образовательное учреждение?

Потому что «Клерк» уже 20 лет работает с миллионами бухгалтеров, финансовых директоров, юристов и директоров. И точно знает, что нужно бизнесу в современных, зачастую кризисных реалиях.

Мы не затрапезный учебный центр, в котором привыкли перекладывать бумажки, а лекторы — преподаватели бухгалтерских колледжей. Мы серьезный бизнес-портал, который отвечает своей репутацией, когда идет на такие образовательные проекты.

Частые вопросы про образовательные программы

Чем курсы повышения квалификации отличаются от обычных онлайн-курсов?

На курсе повышения квалификации вы получите новые навыки, а не просто информацию. Научитесь уметь, а не просто знать. За это отвечает специальный преподаватель-методолог, которая грамотно составляет образовательную программу.

Чем ценно удостоверение о повышении квалификации?

Удостоверение о повышении квалификации — это документ об образовании. Такой же, как диплом института. Поэтому его не могут выдавать все, кто ни попадя. А только учебные заведения с государственной образовательной лицензией.

Мы работаем в рамках закона Об образовании и обязаны выполнять все его требования также, как университеты, институты, колледжи. Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.

Что такое ФИС ФРДО? Ваше удостоверение будет там

ФИС ФРДО расшифровывается Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Рособрнадзор строго контролирует, чтобы в Реестр вносили только официальные удостоверения о повышении квалификации.

Теперь работодатели проверяют подлинность документов в этом Реестре. Для этого работодатель заходит на сайт Рособрнадзора. Удостоверение, которое мы вам выдадим, там будет.

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