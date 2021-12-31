«Клерк» укрощает дьявольские страховые взносы, чтобы вам работалось проще. Супер-курс от легенды бухгалтерского Рунета

Если в компании работают сотрудники, то надо платить за них страховые взносы. А индивидуальные предприниматели платят за себя и за того парня.
«Дьявол кроется в деталях» — это придумали точно про страховые взносы. Нюансов в расчете страховых взносов слишком многом (обычные тарифы и пониженные, тариф для ИП за себя, фиксированные взносы и т.д.). А после того, как посчитаете и оплатите, нужно отчитаться перед фондами, вести отчет застрахованных лиц, подать заявление на подтверждение тарифа, а если вдруг ошибка, то еще и скорректировать.
В деталях страховых взносов все запуталось настолько, что даже сами налоговики не понимают законов.
Простой пример.
Обычные люди (даже не ИП) обязаны платить взносы как страхователи по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию, если они нанимают работников. Например, для ведения личного домашнего хозяйства.
Речь не только о трудовых, но и о гражданско-правовых договорах. Значит заключили вы официальный договор с плотником на работу у себя на даче — зарегистрируйтесь в ФНС как работодатель и заплатите взносы. А потом еще отчетность сдайте!
Но так никто обычно не делает, слишком много мороки. Поэтому такие договоры не афишируют. А если вы попросите разъяснений в налоговой или пенсионном фонде, то сильно удивите инспекторов. Они о таком не слышали.
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Почему нельзя сделать большие группы, как везде
У нас на курсе преподаватели и кураторы вживую общаются с теми, кто учится, на онлайн-консультациях, мастер-классах, в закрытом телеграмм-чате. Также они проверяют все ваши письменные работы и тесты. Отвечают на вопросы. Из-за этого группа не может быть резиновой.
О чем курс
Курс про одну из самых непростых тем, которая требует большой вдумчивости и внимания к деталям.
Налоговики стали особое внимание уделять тому, на какие выплаты компания начисляет взносы и правомерно ли применяет пониженные тарифы. Государство постоянно меняет формы отчетности. Минфин и ФНС строчат письма о том, на какие еще выплаты нужно начислять взносы. А бухгалтерам и ИП со всем этим приходится разбираться.
Наш курс — сводный мануал по самым частым вопросам со страховыми взносами: за что платить, как сэкономить, что с пониженными тарифами, а отчетность как заполнять. После курса ответы будут всплывать у вас автоматически.
Чему научитесь на курсе
- Различать самые опасные выплаты, к которым налоговики обязательно придерутся
- Избегать штрафов по страховым взносам
- Понимать, когда взносы можно не платить
- Работать с проблемными выплатами правильно
- Заполнять отчетность в разных ситуациях.
Как проходит обучение
5 модулей. 40 академических часов вы освоите за 1 месяц.
В курсе несколько этапов аттестации (вся онлайн, конечно, как и любые другие активности во время потока): это и тесты, и письменные задания.
1
Смотрите уроки и изучаете тему. Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания.
2
Скачиваете материалы. Авторы курса готовят «раздатку», которую можно скачать себе и пользоваться в работе.
3
Проходите тестирование. Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.
4
Получаете удостоверение. По окончанию курса мы выдаем удостоверение о повышении квалификации.
Какое удостоверение вы получите
Удостоверение о повышении квалификации на 40 часов мы пришлем по почте России. Это серьезный и презентабельный документ.
Преподавательский состав
Здесь — сюрприз. Курс про страховые взносы подготовила Надежда Камышева. На «Клерке» все ее знают под ником Над.К. Более 20 лет она консультирует бухгалтеров на форуме и стала легендой. Однако мало кто видел лично Над.К!
На курсе произойдет развиртуализация главы Экспертного совета «Клерка», самого авторитетного бухгалтерского эксперта рунета. Надежда Камышева будет лично проводить онлайн-консультации со слушателями курса.
Почему нужно выбрать Центр обучения «Клерка», а не другое образовательное учреждение?
Потому что «Клерк» уже 20 лет работает с миллионами бухгалтеров, финансовых директоров, юристов и директоров. И точно знает, что нужно бизнесу в современных, зачастую кризисных реалиях.
Мы не затрапезный учебный центр, в котором привыкли перекладывать бумажки, а лекторы — преподаватели бухгалтерских колледжей. Мы серьезный бизнес-портал, который отвечает своей репутацией, когда идет на такие образовательные проекты.
Частые вопросы про образовательные программы
Чем этот курс отличается от обычных онлайн-курсов?
Это курс повышения квалификации на 40 академических часов.
А что такое повышение квалификации?
На курсе слушатель получает новые навыки, а не просто информацию. Он учиться уметь, а не просто знать.
Чем ценно удостоверение о повышении квалификации?
Удостоверение о повышении квалификации — это документ об образовании. Такой же, как диплом института. Поэтому его не могут выдавать все, кто ни попадя. А только учебные заведения с государственной образовательной лицензией.
Мы работаем в рамках закона Об образовании и обязаны выполнять все его требования также, как университеты, институты, колледжи. Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.
Что такое ФИС ФРДО? Ваше удостоверение будет там
ФИС ФРДО расшифровывается Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Рособрнадзор строго контролирует, чтобы в Реестр вносили только официальные удостоверения о повышении квалификации.
Теперь работодатели проверяют подлинность документов в этом Реестре. Для этого работодатель заходит на сайт Рособрнадзора. Удостоверение, которое мы вам выдадим, там будет.
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