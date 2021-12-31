«Клерк» взрывает рынок бухгалтерского аутсорса — минимальный чек, максимальная экспертиза

«Клерк» запускает сервис бухгалтерского обслуживания «Клерк.Бухгалтерия». Он рассчитан на предпринимателей, которые хотят устранить весь бухгалтерский головняк из своей жизни.

Для этого есть 3 способа:

1. Автоматизированные сервисы.

Классные, но приходится самому вносить данные в сервис.

2. Бухгалтер на фрилансе.

Вроде бы он есть, а вроде его и нет. Он может вести одновременно до 70 компаний. Повезет, если вы станете самым любимым клиентом, а если нет? Потерянная первичка, не сданная вовремя отчетность, и вишенка на торте — блокировка расчетного счета. И взыскать с фрилансера особенно нечего.

3. Бухгалтерское обслуживание на аутсорсе.

Это самое надежное решение на сегодня, так как аутсорсинговые компании берут на себя ответственность за ошибки. Например, в случае с не сданной вовремя отчетностью, аутсорсинговая компания сама бы уплатила штраф. Кроме того, предприниматель получит кроме бухгалтера, и кадровика, и юриста, и налогового консалтера в одном флаконе.

Изучив варианты, «Клерк» создает сервис мечты бухгалтерского аутсорса.

«Клерк» уже 20 лет работает с миллионами бухгалтеров, финансовых директоров, юристов и директоров. И точно знает, что нужно бизнесу в современных, зачастую кризисных реалиях. Мы знаем что и как создает предпринимателям проблемы, поэтому заранее их решим. Вы даже не успеете их почувствовать!

Мы не обещаем, что всю отчетность за вас сдаст робот. Похоже, это пока невозможно (не верьте). Но мы вам на службу поставим всю экспертизу, накопленную годами.

Смотрите.

На носу отчетность? — все готово: нажали, отправили.

Работники требуют какие-то справки? — мы все им составим.

Не дай Бог, проверка! — мы рядом, не о чем волноваться.

И даже кадровый учет и юридические вопросы — берем на себя.

И самое главное — цена ниже рынка! Убедитесь.

Оставьте контакты, мы вам еще расскажем, это вообще бесплатно!