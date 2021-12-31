Расценки на бухгалтерское обслуживание от «Клерка»

Недавно «Клерк» запустил сервис бухгалтерского обслуживания «Клерк.Бухгалтерия».
Получили первые заявки, провели консультации, выставили счета. Чаще всего нас спрашивают про расценки.
На стоимость обслуживания влияют:
- система налогообложения у заказчика,
- количество персонала,
- число операций и т.д.
Но мы постарались все упростить для вашего удобства.
Ввели два тарифа: базовый (подешевле) и стандартный (подороже). Разница между ними в том, кто ведет первичку. На базовом тарифе — заказчик, на стандартном — мы.
В оба тарифа включены «Клерк.Консультации». То есть по любым профессиональным вопросам лучшие эксперты «Клерка» проконсультируют за 24 часа.
Цены на 1 месяц бухгалтерского обслуживания
Для заказчиков на патенте или с нулевой отчетностью — 2000 руб.
Для компаний и предпринимателей на упрощенке:
- с объектом «доходы» — от 5000 руб.
- с объектом «доходы минус расходы» — от 6000 руб.
Для заказчиков на основной системе налогообложения — от 7200 руб.
За кадровый учет и расчеты с сотрудниками мы возьмем отдельно небольшую доплату 350 руб. за 1 сотрудника в месяц.