Расценки на бухгалтерское обслуживание от «Клерка»

Недавно «Клерк» запустил сервис бухгалтерского обслуживания «Клерк.Бухгалтерия».

Получили первые заявки, провели консультации, выставили счета. Чаще всего нас спрашивают про расценки.

На стоимость обслуживания влияют:

система налогообложения у заказчика,

количество персонала,

число операций и т.д.

Но мы постарались все упростить для вашего удобства.

Ввели два тарифа: базовый (подешевле) и стандартный (подороже). Разница между ними в том, кто ведет первичку. На базовом тарифе — заказчик, на стандартном — мы.

В оба тарифа включены «Клерк.Консультации». То есть по любым профессиональным вопросам лучшие эксперты «Клерка» проконсультируют за 24 часа.

Цены на 1 месяц бухгалтерского обслуживания

Для заказчиков на патенте или с нулевой отчетностью — 2000 руб.

Для компаний и предпринимателей на упрощенке:

с объектом «доходы» — от 5000 руб.

с объектом «доходы минус расходы» — от 6000 руб.

Для заказчиков на основной системе налогообложения — от 7200 руб.

За кадровый учет и расчеты с сотрудниками мы возьмем отдельно небольшую доплату 350 руб. за 1 сотрудника в месяц.