Что бы не придумала ФНС в 2022, вы все равно умнее

Есть серьезные опасения, что в наступающем году все, кто еще не встречался с налоговиками на комиссиях, обязательно с ними повстречаются.

Комиссии признаны самым эффективным инструментом по сбору доначислений. Ну, и уточненки, конечно. Эффективность была бы куда ниже, если бы бухгалтеры готовили коллег и директора к комиссиям. Похоже, время настало.

Чтобы вы уверенно чувствовали себя в непростом 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Любых — выездных, камеральных, встречных.

Первая группа стартует 1 января. Но график продуман так, чтобы вы могли спокойно отдохнуть в новогодние праздники и успеть отучиться до конца месяца.

Смотрите видео, читайте конспекты, посещайте мастер-классы, проходите тесты и выполняйте письменные задания. Все онлайн. Удостоверение пришлем по почте России. Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер». Полную программу смотрите здесь.

Преподаватель будет вживую общаться со слушателями на онлайн-встречах и в закрытом чате, поэтому поток ограничен. Успейте записаться вот тут.

О чем курс

Станьте умнее налоговиков с их приемами. Вы сможете без нервов противостоять давлению ревизоров. Получите навыки, которые ценят директора компаний.

Бухгалтеры, которые умеют защитить компанию при проверках, получают в 1,5−2 раза больше.

Курс о всех видах налоговых проверок ⏤ выездных и камеральных, мероприятиях налогового контроля, которые сопровождают проверки: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка. На курсе вы поймете, как сделать, чтобы налоговые ревизии не довели бухгалтера до уголовного дела и субсидиарной ответственности. Минимум теории и максимум практики.

Мы специально в курсе собрали все методы защиты, о которых рассказывали на «Клерке» эксперты, адвокаты и даже практикующие главные бухгалтеры.

Чему научитесь на курсе

Предотвращать риск уголовки и субсидиарки для себя лично и директора

Грамотно и без стресса отвечать на допросах

Готовить обоснованные ответы на требования

Не допускать беспредела налоговиков

Разберетесь в мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка

Находить ошибки в документах налоговиков, чтобы оспорить доначисления.

Как проходит обучение

5 модулей. 40 академических часов вы освоите за 1 месяц.

В курсе несколько этапов аттестации (вся онлайн, конечно, как и любые другие активности во время потока): это и тесты, и письменные задания.

1

Смотрите уроки и изучаете тему. Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания.

2

Скачиваете материалы. Авторы курса готовят «раздатку», которую можно скачать себе и пользоваться в работе.

3

Проходите тестирование. Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.

4

Получаете удостоверение. По окончанию курса мы выдаем удостоверение о повышении квалификации.

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Какое удостоверение вы получите

Удостоверение о повышении квалификации на 40 часов мы пришлем по почте России. Это серьезный и презентабельный документ.

Преподаватели

Иван Кузнецов , руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант, бывший работник ОБЭП.

, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант, бывший работник ОБЭП. Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Почему нужно выбрать Центр обучения «Клерка», а не другое образовательное учреждение?

Потому что «Клерк» уже 20 лет работает с миллионами бухгалтеров, финансовых директоров, юристов и директоров. И точно знает, что нужно бизнесу в современных, зачастую кризисных реалиях.

Мы не затрапезный учебный центр, в котором привыкли перекладывать бумажки, а лекторы — преподаватели бухгалтерских колледжей. Мы серьезный бизнес-портал, который отвечает своей репутацией, когда идет на такие образовательные проекты.

Частые вопросы про образовательные программы

Чем этот курс отличается от обычных онлайн-курсов?

Это курс повышения квалификации на 40 академических часов.

А что такое повышение квалификации?

На курсе слушатель получает новые навыки, а не просто информацию. Он учиться уметь, а не просто знать.

Чем ценно удостоверение о повышении квалификации?

Удостоверение о повышении квалификации — это документ об образовании. Такой же, как диплом института. Поэтому его не могут выдавать все, кто ни попадя. А только учебные заведения с государственной образовательной лицензией.

Мы работаем в рамках закона Об образовании и обязаны выполнять все его требования также, как университеты, институты, колледжи. Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.

Что такое ФИС ФРДО? Ваше удостоверение будет там

ФИС ФРДО расшифровывается Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Рособрнадзор строго контролирует, чтобы в Реестр вносили только официальные удостоверения о повышении квалификации.

Теперь работодатели проверяют подлинность документов в этом Реестре. Для этого работодатель заходит на сайт Рособрнадзора. Удостоверение, которое мы вам выдадим, там будет.

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