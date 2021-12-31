Как не довести до выездной налоговой проверки. Советы эксперта по налоговой безопасности

Выездная налоговая проверка – это крайняя мера. Она на самом деле не нужна ни налоговикам, ни налогоплательщикам. Но есть определенные триггерные точки в коммуникации с ИФНС, которые нужно вовремя уловить и верно среагировать. Если бухгалтер правильно поведет себя, то ВНП можно пресечь еще «на подлете». И речь вообще ни разу не про взятки.

Чтобы бухгалтер мог буквально автоматически верно реагировать на все запросы налоговиков (требования, уговоры, комиссии), достаточно пройти 40-часовое повышение квалификации «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля». В нем автор курса - эксперт №1 в России по вопросам налоговой безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант, Иван Кузнецов дает практические рекомендации на все случаи.

Вот, некоторые из них.

Не пытайтесь разжалобить инспектора рассказами о плохом материальном положении и своей добропорядочности, от него ничего не зависит. Подавайте уточненные декларации в том случае, если не готовы к выездной налоговой проверке, а затем судебному разбирательству. Попытайтесь договориться, поторговаться. Например, вы уточняетесь по НДС, а они не трогают налог на прибыль. Попросите рассрочку на предоставление уточненных деклараций – возможность сдать их не сразу, а на протяжении двух или трех налоговых периодов. Вас пугают, вы не бойтесь. Комиссии выглядят страшно – на них приглашают полицейских, а то и ФСБ-шников. Но от комиссии до уголовного дела далеко. Главное, правильно держаться и отвечать на вопросы.

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