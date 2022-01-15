Переход на упрощенку с 2022 года. 3 важных шага

До 10 января компании вправе подать уведомление о переходе на упрощенный режим налогообложения. Кажется, упрощенка экономит налоги компании и силы бухгалтера. Но не всегда. Прежде, чем принять окончательное решение выполните следующие действия.
Шаг 1. Сделайте предварительный расчет
Чтобы не ошибиться с объектом налогообложения, рассчитайте налог за 2022 год. Для этого либо спрогнозируйте возможные доходы и расходы, либо возьмите данные компании за 2021 год. Выясните ставку единого налога при УСН в вашем регионе.
На основании данных рассчитайте:
- налог к уплате при объекте «доходы» (не забудьте уменьшить на страховые взносы);
- налог к уплате при объекте «доходы минус расходы»;
- минимальный налог.
Если налог с «доходов» меньше или равен налогу с «доходы минус расходы», то выбирайте объект «доходы». Так же стоит поступить, если минимальный налог больше налога с «доходов». Целесообразно выбрать этот объект и в том случае, если в компании немного расходов (менее 60% от выручки).
Шаг 2. Уточните в дирекции планы на 2022
Выясните, не ожидается ли в ближайшее время крупная предоплата. Она может сильно увеличить доходы без соответствующих расходов. Особенно в том случае, если обязательства по ней будут сильно растянуты во времени.
Узнайте, не ведет ли компания переговоры с крупными заказчиками. Для них может быть важно, чтобы вы являлись плательщиком НДС (компания на упрощенке освобождена от уплаты НДС).
Шаг 3. Пройдите онлайн-курс по УСН
На «Клерке» есть базовый онлайн-курс по упрощенной системе налогообложения. Он рекомендован и тем, кто только думает про режим, и тем, кто в 2022 на него перейдет.
Для подписчиков «Клерк.Премиум» доступ к онлайн-курсу предоставляется бесплатно. До 31 декабря действует скидка на подписку 45%. Успеть подписаться>>>
Программа курса
В курс входит 12 лекций.
Модуль 1. Введение
Модуль 2. Общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность
Модуль 3. Особенности видов УСН и налоговый учет
Модуль 4. Что еще важно знать упрощенцу
Учиться (для подписчиков «Клерк.Премиум»)
Чему научитесь на курсе
- Разбираться в видах УСН
- Действовать в новый переходный период при потере права на упрощенку
- Заполнять отчетность
- Вести налоговый учет по УСН по всем правилам
- Обходить подводные камни спецрежима
Учиться (для подписчиков «Клерк.Премиум»)