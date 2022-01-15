Переход на упрощенку с 2022 года. 3 важных шага

До 10 января компании вправе подать уведомление о переходе на упрощенный режим налогообложения. Кажется, упрощенка экономит налоги компании и силы бухгалтера. Но не всегда. Прежде, чем принять окончательное решение выполните следующие действия.

Шаг 1. Сделайте предварительный расчет

Чтобы не ошибиться с объектом налогообложения, рассчитайте налог за 2022 год. Для этого либо спрогнозируйте возможные доходы и расходы, либо возьмите данные компании за 2021 год. Выясните ставку единого налога при УСН в вашем регионе.

На основании данных рассчитайте:

налог к уплате при объекте «доходы» (не забудьте уменьшить на страховые взносы);

налог к уплате при объекте «доходы минус расходы»;

минимальный налог.

Если налог с «доходов» меньше или равен налогу с «доходы минус расходы», то выбирайте объект «доходы». Так же стоит поступить, если минимальный налог больше налога с «доходов». Целесообразно выбрать этот объект и в том случае, если в компании немного расходов (менее 60% от выручки).

Шаг 2. Уточните в дирекции планы на 2022

Выясните, не ожидается ли в ближайшее время крупная предоплата. Она может сильно увеличить доходы без соответствующих расходов. Особенно в том случае, если обязательства по ней будут сильно растянуты во времени.

Узнайте, не ведет ли компания переговоры с крупными заказчиками. Для них может быть важно, чтобы вы являлись плательщиком НДС (компания на упрощенке освобождена от уплаты НДС).

Шаг 3. Пройдите онлайн-курс по УСН

На «Клерке» есть базовый онлайн-курс по упрощенной системе налогообложения. Он рекомендован и тем, кто только думает про режим, и тем, кто в 2022 на него перейдет.

Для подписчиков «Клерк.Премиум» доступ к онлайн-курсу предоставляется бесплатно. До 31 декабря действует скидка на подписку 45%. Успеть подписаться>>>

Программа курса

В курс входит 12 лекций.

Модуль 1. Введение

Модуль 2. Общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность

Модуль 3. Особенности видов УСН и налоговый учет

Модуль 4. Что еще важно знать упрощенцу

Учиться (для подписчиков «Клерк.Премиум»)

Чему научитесь на курсе

Разбираться в видах УСН

Действовать в новый переходный период при потере права на упрощенку

Заполнять отчетность

Вести налоговый учет по УСН по всем правилам

Обходить подводные камни спецрежима

Учиться (для подписчиков «Клерк.Премиум»)