Кадровая оптимизация. Курс для бухгалтеров и предпринимателей

«Клерк» приглашает на курс для бухгалтеров – «Кадровая оптимизация: сокращение ФОТ, работа с самозанятыми, безопасное увольнение». Пусть название не сбивает вас с толку, в первую очередь он предназначен для главных бухгалтеров, бухгалтеров, предпринимателей

В курсе — работа с самозанятыми, дистанционка, увольнения и сокращения. Все вопросы, которых боятся ваш юрист и директор, как огня.

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Преподаватели

Антон Дыбов – эксперт по кадрам, спикер семинаров для крупных компаний.

Людмила Ганичева – аттестованный аудитор, основатель консалтинговой компании.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Людмилой Ганичевой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Как снизить кадровые расходы быстро

как сократить премии и социалку

как организовать простой на пользу предприятию

Меняем условия труда или зарплату из-за экономических трудностей

как сэкономить на изменении технологических или организационных условий труда

экономия на зарплате: что выбрать – уменьшение оклада или отпуск за свой счет

экстремальная экономия с помощью невыплаты зарплаты: оформление и последствия

сколько можно сэкономить на неполном рабочем времени

Сокращение сотрудников – от и до

обоснование и подготовка сокращения

грамотное оформление сокращения

сколько придется заплатить за сокращение

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Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа. Заносим в ФИС ФРДО.