Что делать, чтобы ревизия не довела до субсидиарной ответственности

С 15 января «Клерк» приглашает на курс для бухгалтеров – «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля».
Курс о всех видах налоговых проверок ⏤ выездных и камеральных, мероприятиях налогового контроля, которые сопровождают проверки: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка. На курсе вы поймете, как сделать, чтобы налоговые ревизии не довели бухгалтера до уголовного дела и субсидиарной ответственности. Минимум теории и максимум практики.
Мы специально в курсе собрали все методы защиты, о которых рассказывали на «Клерке» эксперты, адвокаты и даже практикующие главные бухгалтеры.
Центр обучения «Клерка» дарит целый месяц консультаций с лучшими экспертами. При покупке курса до 9 января вы получаете доступ к «Клерк.Консультациям».
Преподаватели
Иван Кузнецов – Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант.
Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.
Учебные активности
В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.
Программа курса
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Модуль 1. Камеральные налоговые проверки
Модуль 2. Выездная налоговая проверка
Модуль 3. Защита и ответственность при проверках
Модуль 4. Как оспаривается решение по налоговой проверке
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации на 40 часов. Заносим в ФИС ФРДО.