Что делать, чтобы ревизия не довела до субсидиарной ответственности

С 15 января «Клерк» приглашает на курс для бухгалтеров – «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля».

Курс о всех видах налоговых проверок ⏤ выездных и камеральных, мероприятиях налогового контроля, которые сопровождают проверки: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка. На курсе вы поймете, как сделать, чтобы налоговые ревизии не довели бухгалтера до уголовного дела и субсидиарной ответственности. Минимум теории и максимум практики.

Мы специально в курсе собрали все методы защиты, о которых рассказывали на «Клерке» эксперты, адвокаты и даже практикующие главные бухгалтеры.

Центр обучения «Клерка» дарит целый месяц консультаций с лучшими экспертами. При покупке курса до 9 января вы получаете доступ к «Клерк.Консультациям».

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Преподаватели

Иван Кузнецов – Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика». Упаковала курс, разработала оценочные задания.

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Модуль 1. Камеральные налоговые проверки

Модуль 2. Выездная налоговая проверка

Модуль 3. Защита и ответственность при проверках

Модуль 4. Как оспаривается решение по налоговой проверке

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Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 40 часов. Заносим в ФИС ФРДО.