Годовой отчет «Клерка». Посмотрите, что мы сделали в 2021 году и чем гордимся

В конце года принято подводить итоги года и строить планы на будущее. И мы туда же. Посмотрите – все эти продукты и сервисы мы создали для вас в 2021 году. Обкатали, допилили и теперь они совершенно прекрасны, и главное полезны для вашей каждодневной работы.

«Клерк.Консультации»

«Клерк.Консультации» – это круглосуточная профессиональная поддержка от ведущих экспертов «Клерка».

В ежемесячную подписку входит неограниченное количество вопросов. Ответ за 24 часа, но чаще быстрее.

Стоимость – 4000 рублей в месяц.

Подписчикам «Клерк.Премиум» ничего доплачивать не нужно. Безлимитные консультации включены в подписку.

«Клерк.Разборы»

«Разборы» – это эксклюзивные и полезные статьи от редакции.

Каждый месяц мы пришлем вам 35+ понятных инструкций про новинки в учете и налогообложении. А если вам их не достаточно, можете заказать персональный разбор у главного редактора «Клерка» Марины Снеговской. Она это любит.

Подписка на месяц 199 руб.

Подписка на год 1990 руб. (экономия за год 400 рублей)

Подписчикам «Клерк.Премиум» ничего доплачивать не нужно. Все разборы включены в подписку.

«Клерк.Премиум»

«Клерк.Премиум» – это закрытая часть для тех, кто хочет профессионально пользоваться «Клерком» в работе.

Над инструментами закрытой части работает большая команда «Клерка» каждый день, поэтому эти возможности мы предоставляем за плату. Подписка на закрытую часть «Клерка» называется «Клерк.Премиум». Подписка оформляется на год (или полтора).

В течение периода вы получите доступ к:

«Клерк.Консультациям» – неограниченным ответам на ваши вопросы, которые дадут профессиональные эксперты.

«Клерк.Разборам» – статьям-инструкциям про изменения в законах

«Обучению» – в течение года вы можете обучаться на онлайн-курсах (например, про дробление бизнеса, прослеживаемость товаров, упрощенку и т.д.), а также смотреть все вебинары. А если захотите повысить квалификацию и получить официальное удостоверение, то вам, как подписчику, дадут ощутимую скидку на курс.

Сервисам – предоставим «Проверку контрагентов» по данным ФНС и «Мониторинг Росстата».

Вишенка на торте – рекламная тишина на «Клерке». Мы отключим для вас назойливые баннеры, чтобы они не мешали работе.

Подключить «Клерк.Премиум»>>>

Центр обучения «Клерк»

Летом 2021 года мы получили лицензию на образовательную деятельность, и жизнь не будет больше прежней.

Мы наняли продюсера-методолога Елену Ярушкину (к.э.н., доцент), преподавателя Елену Потехину (к.э.н., доцент).

Разработали дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в соответствии с профстандартом «Бухгалтер».

Подключились к государственному реестру образовательных документов (ФИС ФРДО) Рособрнадзора.

Сейчас в Центре обучения «Клерк»10 курсов повышения квалификации про:

управленческий учет;

налоговые проверки;

страховые взносы;

законное снижение ФОТ;

ФСБУ 25/2018 Аренда;

ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;

ФСБУ 5/2019;

НДС;

правовые навыки;

исправление ошибок в учете.

В разработке программа профессиональной бухгалтерской переподготовки и курсы повышения квалификации про:

налог на прибыль;

годовой отчет за 2021 год;

налоговую оптимизацию.

Стоимость – от 12 990₽ до 22 890₽. На 3 курса повышения квалификации сейчас есть скидка 40% и их цена чуть больше 11 000₽.

«Клерк.Бухгалтерия»

«Клерк.Бухгалтерия» — это полное бухгалтерское обслуживание для компаний на ОСНО, упрощенке, патенте и даже немного больше. Полный список услуг включает 70 позиций.

К специалистам сервиса можно обратиться как за целой бухгалтерией, так и за разовыми бухгалтерскими и юридическими услугами. Это удобно.

Мы своими деньгами гарантируем качество наших услуг. Компенсируем штрафы и пени, если они возникли по нашей вине. Наша ответственность закреплена в договоре.

«Клерк.Бухгалтерия» для:

компаний крупного, среднего и малого бизнеса . Они обращаются за восстановлением учета, налоговой оптимизацией, оформлением касс, кадровым учетом или передачей на аутсорс бухгалтерии филиала, подразделения.

индивидуальных предпринимателей . Обычно они хотят не вникать в бухгалтерские тонкости, но платить поменьше налогов. Специалисты сервиса проанализируют бизнес и дадут рекомендации, как законно уменьшить налоговую нагрузку. При желании возьмут на себя всю отчетность.

генеральных директоров и главных бухгалтеров . Часто в компании возникают мелкие задачи, на которые просто нет времени: открыть/закрыть филиал, внести изменения в учредительные документы. Их можно также отдать в наш сервис. Он также может стать безотказным помощником главбуху в сложных ситуациях – срочная разблокировка счета, налоговая проверка.