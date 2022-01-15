Переход на ФСБУ 25/2018 Аренда. Разберемся вместе, что нужно учесть

21 января (в пятницу) пройдет большой трехчасовой вебинарпо ФСБУ 25/2018 Аренда. Он разработан в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда» и стал обязательным с 1 января.
Особенность нового стандарта в использовании метода дисконтирования, с которым мало кто из бухгалтеров был знаком раньше. Поэтому расчеты по новому стандарту могут казаться сложными.
Разбираться будем на конкретных примерах на курсе повышения квалификации «ФСБУ 25/2018 Аренда: учет по-новому на примерах + практика в 1С».
Преподаватель
Елена Васильева — сертифицированный специалист 1С, основатель аудиторской компании, бизнес-тренер, предприниматель, автор книг.
Программа курса
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Модуль 1. Работа с ФСБУ 25/2018
- 1.1. Введение в курс
- 1.2. Учет у арендатора
- 1.3. Учет у арендодателя
- Тестирование по модулю 1
Модуль 2. Отработка практических навыков работы с ФСБУ (в том числе, в 1С)
- 2.1. Онлайн-встреча с преподавателем 21 января 2022 года в 15−00 по МСК
- 2.2. Письменная работа по итогам курса
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Заносим в ФИС ФРДО.