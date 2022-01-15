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Переход на ФСБУ 25/2018 Аренда. Разберемся вместе, что нужно учесть

Для рубрики ФСБУ
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21 января (в пятницу) пройдет большой трехчасовой вебинарпо ФСБУ 25/2018 Аренда. Он разработан в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда» и стал обязательным с 1 января.

Особенность нового стандарта в использовании метода дисконтирования, с которым мало кто из бухгалтеров был знаком раньше. Поэтому расчеты по новому стандарту могут казаться сложными.

Разбираться будем на конкретных примерах на курсе повышения квалификации «ФСБУ 25/2018 Аренда: учет по-новому на примерах + практика в 1С».

Преподаватель

Елена Васильева — сертифицированный специалист 1С, основатель аудиторской компании, бизнес-тренер, предприниматель, автор книг.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Модуль 1. Работа с ФСБУ 25/2018

  • 1.1. Введение в курс
  • 1.2. Учет у арендатора
  • 1.3. Учет у арендодателя
  • Тестирование по модулю 1

Модуль 2. Отработка практических навыков работы с ФСБУ (в том числе, в 1С)

  • 2.1. Онлайн-встреча с преподавателем 21 января 2022 года в 15−00 по МСК
  • 2.2. Письменная работа по итогам курса

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 Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Заносим в ФИС ФРДО.

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