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Дарим курс повышения квалификации при подписке на «Клерк.Премиум»

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«Клерк.Премиум» – это закрытая часть «Клерка» для тех, кто хочет профессионально пользоваться «Клерком» в работе.

Над инструментами закрытой части работает большая команда «Клерка» каждый день, поэтому эти возможности мы предоставляем за плату.

Подписка на закрытую часть «Клерка» называется «Клерк.Премиум» и оформляется на год или или полтора.

Что вы получите по подписке

Вы получите доступ к:

📌 «Клерк.Консультациям» – ответы лучших экспертов на любое количество ваших рабочих вопросов. 

📌 «Разборам» – 35+ статей-инструкций про изменения в законах в месяц. Если не разобрали нужную вам тему, пишите главреду «Клерка» Марине Снеговской, она тут же лично разберет. 

📌 «Обучению» – онлайн-курсы про дробление бизнеса, расчеты наличными, прослеживаемость товаров, упрощенку и др., а также каждую неделю вебинары.

📌 Сервисам «Проверка контрагентов» по данным ФНС и «Мониторинг Росстата».

🍒 Вишенка на торте – рекламная тишина на «Клерке». Мы отключим для вас назойливые баннеры, чтобы они не мешали работе.

Узнать подробности>>>

Подарок

Те, кто оформит подписку «Клерк.Премиум» в период с 17 по 22 января получат в подарок 1 курс повышения квалификации с официальным удостоверением. 

Вы можете выбрать любой курс повышения квалификации в Центре обучения «Клерк», кроме «Управленческий учет: с нуля до внедрения». В акции он не участвует.

Допустим, Вы оформили подписку до начала акции. Вы можете в акционную неделю продлить действующую подписку и также получить курс в подарок.

Выбрать курс >>>

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