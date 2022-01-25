Выгодный январь: фантастические скидки на «Клерк.Премиум»!

«Клерк.Премиум» – это закрытая часть «Клерка» для тех, кто хочет профессионально пользоваться «Клерком» в работе.

Над инструментами закрытой части работает большая команда «Клерка» каждый день, поэтому эти возможности мы предоставляем за плату.

Все акции января

Только до 31 января есть возможность оформить подписку на «Клерк.Премиум» на супер-выгодных условиях. Вариантов сразу несколько.

Подписка на полгода за 9 000₽ (раньше такой возможности просто не было).

Подписка на год за 13 640₽ (обычная цена - 24 800₽.).

Подписка на год + 1 курс повышения квалификации на выбор за 24 800₽ (обычная стоимость такого комплекта от 33 790₽ до 47 690₽ зависит от курса).

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Подписка на полтора года за 18900₽ (обычная цена – 27 000₽).

Оставьте заявку здесь>>>

Основатель «Клерка» Борис Мальцев лично обещал, что больше такого разорения не допустит.

Что входит в подписку

Вы получите доступ к:

📌 «Клерк.Консультациям» – ответы лучших экспертов на любое количество ваших рабочих вопросов.

📌 «Разборам» – 35+ статей-инструкций про изменения в законах в месяц. Если не разобрали нужную вам тему, пишите главреду «Клерка» Марине Снеговской, она тут же лично разберет.

📌 «Обучению» – онлайн-курсы про дробление бизнеса, расчеты наличными, прослеживаемость товаров, упрощенку и др., а также каждую неделю вебинары.

📌 Сервисам – «Проверка контрагентов» по данным ФНС и «Мониторинг Росстата».

🍒 Вишенка на торте – рекламная тишина на «Клерке». Мы отключим для вас назойливые баннеры, чтобы они не мешали работе.

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Что вас ждет в первом полугодии в подписке

Сейчас в разделе «Обучение» подписчики проходят онлайн-курсы по 36 различным темам. В первом полугодии каждый месяц мы будем добавлять курс.

В феврале выйдет курс про то, как грамотно структурировать бизнес в 2022 году, чтобы налоговики не придрались к дроблению. Автор курса – один из лучших экспертов по налоговой оптимизации Кирилл Соппа.

В марте отдельно разберем новый ФСБУ 26/2020 по капитальным вложениям. Стандарт существенно изменил порядок бухгалтерского учета капитальных вложений, а применять его должны все компании.

В апреле долгожданный курс Никиты Болтинского о налоговой оптимизации.

В мае выйдут онлайн-курсы по самым сложным налогам – НДС и налогу на прибыль. Особенности работы с ними в текущем 2022 году.

Кроме того, подписчики получают солидные персональные скидки на курсы повышения квалификации.

В планах курсы по профессиям финансовый менеджер, бухгалтер по зарплате, бухгалтер на УСН. Также отдельное обучение по госзакупкам, которое ориентировано на бухгалтеров и предпринимателей. И, наконец, глобальная программа профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер».

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