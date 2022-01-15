Курс «Управленческий учет: с нуля до внедрения»: что говорят о нем ваши коллеги

В Центре обучения «Клерка» – радость. Первые группы слушателей закончили в январе обучение на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения».

Мы попросили их написать свои отзывы про курс. Все-таки он трудоемкий – 120 часов, несколько письменных работ, тесты. Четыре преподавателя вложили труд, знания и душу. Попросили отзывы и стали немного даже волноваться. Но слушатели написали в отзывах такое, чего мы даже сами не ожидали!

Про курс

Сначала отзывы о курсе в целом (орфография авторов).

Евгения Смолянинова: «Лично для меня курс оказался очень полезным. я уже что-то сама изучала в этом направлении, + также проходила более краткосрочный курс у частных спец-ов, но в голове все было в кучу, не было структуры что ли. Сейчас другая картина уже, более уверенная. Полученную информацию я себе сохранила и законспектировала. и думаю, что буду на первых порах при первом опыте применения часто пользоваться информацией, заглядывать/подглядывать. Я считаю, что соотношение цена/качество тут соблюдено. Я продвинулась в данном вопросе».

Анна: «Спасибо Клерку и всем его сотрудникам за те ценности, что даете жаждущим их получить!»

Ela Kova: «Я очень вдохновилась вашим курсом, поняла, как я могу помочь компании в принятии важных управленческих решений. И я еще много раз буду обращаться к тому, что у вас получила».

Екатерина Маякова: «Спасибо за курс, получила много полезного. Только одна незадача) окончание года выдалось очень напряженным. Поэтому часть материалов не успела отработать. очень прошу оставить доступ к материалам!!»

Мы пошли навстречу слушателям и оставили доступ ко всем материалам еще на целый месяц после окончания курса. Теперь это правило будет действовать для всех групп.

Про учебные активности

Внутри курса есть много учебных активностей – поддержка в закрытом телеграмм-чате, письменные работы, тесты. Но главное онлайн-встреча с преподавателем. Эти встречи – мощный стимул для продолжения обучения на курсе. Преподаватели на таких встречах дают много дополнительного материала.

Так Екатерина Носова сняла для слушателей скрин-каст по настройке формул в Экселе. Это видео произвело фурор. Непонятные до этого формулы СУММЕСЛИМН и ВПР теперь легко применяют в работе все ученики. Ведь Эксель незаменим при построении отчетов для управленческого учета.

Светлана: Видео по работе с формулами в Эксель - просто огонь. Я пересматривала два раза, ОЧЕНЬ полезно.

Евгения Смолянинова: дополнительные снятые видео после он-лайн встречи - Ооо, это вообще мне тааак помогло в решении Практимумов. для меня это прям ВАУ!!! я раз 100 пересматривала. написала себе тайминг - где и что смотреть...

Набор в ближайшую группу

Ближайшая группа на курсе стартует 1 февраля. Обучение продлится до 28 февраля. В программе онлайн-встреча с Екатериной Носовой, 2 письменные работы, тесты и новые знакомства с коллегами в телеграмм-чате. В нем, правда, очень тепло и душевно.

Посмотреть полную программу курса и записаться на консультацию можно здесь