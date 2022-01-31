Проверок будет меньше, а доначислят больше: что узнали слушатели на курсе «Защита при налоговых проверках»

Почему миллион требований налоговиков — это плохой знак? Какие способы кошмарить бизнес мытари нашли в этом году? Об этом рассказал студентам Центра обучения «Клерка» преподаватель курса по защите при налоговых проверках Кирилл Соппа.

Кирилл Соппа — аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники» в Facebook и Telegram, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель. А еще автор вебинаров «Клерка» и курса «Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2».

25 января Кирилл провел встречу со слушателями курса повышения квалификации «Защита при налоговых проверках: все виды контроля». Мы собрали самое важное.

Проверок становится меньше

И увидеть это можно из статистики, вот что показал эксперт:

Но радоваться рано: суть не в том, что налоговики меньше проверяют бизнес, а в том, что больше взыскивают. Причем не на этапе проверки, а еще на предпроверочном анализе.

На сайте ФНС, кстати, можно найти больше статистики, чтобы сделать более подробные выводы.

Но проверки же остались. Как быть с тематическими ВНП?

Что такое тематическая ВНП? Это когда компания попадает в поле зрения налоговиков не в результате предпроверочного анализа, а по итогам того, что налоговики шли по цепочке из-за разрыва по НДС.

То есть до вас дошли, пришли с побуждениями, вы отказались «побудиться» добровольно, и дальше следует эта самая проверка конкретно по теме разрыва, из-за которого к вам пришли.

У тематической проверки есть ограничения, о которых надо знать.

Например, две тематические проверки за один год запрещены.

Когда бить тревогу?

Проверки становятся крайним инструментом побуждения, а значит, и внезапности в них становится все меньше.

Сначала вас и ваших контрагентов завалят требованиями: это первый сигнал, что вы попали в поле зрения.

Важно смотреть, от кого пришло требование — от вашей налоговой или от чужой. Чужая означает чаще всего, что копают под вашего контрагента.

Надо понимать, что так налоговики ищут информацию. Они допросят ваших сотрудников, вызовут вашего нынешнего директора на комиссию.

Дальше будут побуждения добровольно уточниться и доплатить в бюджет. И только если вы откажетесь, будут назначать ВНП.