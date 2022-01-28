Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Даже сильным бухгалтерам и предпринимателям нужна поддержка

Версия для печати

Консультация – это не только ответ на вопрос, но самое главное – изменение отношения к существующей проблеме

Волновало вас, надо ли восстанавливать НДС по ОС, которое изготовили сами. Задали вопрос в «Клерк.Консультации», получили ответ через 40 минут, и больше не беспокоитесь. Эффективнее валерьянки!

Таким образом, консультация эксперта экономит вам время, силы и нервы. А это трудно купить, даже за хорошие деньги.

Кто консультирует

«Клерк.Консультации» – это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам.

Для ответов на ваши вопросы мы собрали пул уважаемых специалистов. Сейчас их 17 (все эксперты здесь>>), но мы продолжаем постоянно их добавлять.

Эксперты отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С.

Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

Недавно нашли отличного эксперта по трудовому праву и кадровым вопросам. 

Прелесть сервиса в том, что в нем нет ограничений по числу вопросов, и очень комфортная цена.

Как работают Клерк.Консультации

  • Оплатите 4 000 рублей.
  • Целый месяц задавайте столько вопросов, сколько нужно.
  • Ответ от 2 минут до 24 часов.

Подписчикам «Клерк.Премиум» за консультации ничего доплачивать не нужно. «Клерк.Консультации» включены в подписку на весь срок ее действия.

Пост написан пользователем
Блог «Клерка»
Блог «Клерка»
Весь для бухгалтера
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Мероприятия компании

Посмотрите все материалы

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога