Даже сильным бухгалтерам и предпринимателям нужна поддержка

Консультация – это не только ответ на вопрос, но самое главное – изменение отношения к существующей проблеме.
Волновало вас, надо ли восстанавливать НДС по ОС, которое изготовили сами. Задали вопрос в «Клерк.Консультации», получили ответ через 40 минут, и больше не беспокоитесь. Эффективнее валерьянки!
Таким образом, консультация эксперта экономит вам время, силы и нервы. А это трудно купить, даже за хорошие деньги.
Кто консультирует
«Клерк.Консультации» – это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам.
Для ответов на ваши вопросы мы собрали пул уважаемых специалистов. Сейчас их 17 (все эксперты здесь>>), но мы продолжаем постоянно их добавлять.
Эксперты отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С.
Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.
Недавно нашли отличного эксперта по трудовому праву и кадровым вопросам.
Прелесть сервиса в том, что в нем нет ограничений по числу вопросов, и очень комфортная цена.
Как работают Клерк.Консультации
- Оплатите 4 000 рублей.
- Целый месяц задавайте столько вопросов, сколько нужно.
- Ответ от 2 минут до 24 часов.
Подписчикам «Клерк.Премиум» за консультации ничего доплачивать не нужно. «Клерк.Консультации» включены в подписку на весь срок ее действия.