Даже сильным бухгалтерам и предпринимателям нужна поддержка

Консультация – это не только ответ на вопрос, но самое главное – изменение отношения к существующей проблеме.

Волновало вас, надо ли восстанавливать НДС по ОС, которое изготовили сами. Задали вопрос в «Клерк.Консультации», получили ответ через 40 минут, и больше не беспокоитесь. Эффективнее валерьянки!

Таким образом, консультация эксперта экономит вам время, силы и нервы. А это трудно купить, даже за хорошие деньги.

Кто консультирует

«Клерк.Консультации» – это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам.

Для ответов на ваши вопросы мы собрали пул уважаемых специалистов. Сейчас их 17 (все эксперты здесь>>), но мы продолжаем постоянно их добавлять.

Эксперты отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С.

Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

Недавно нашли отличного эксперта по трудовому праву и кадровым вопросам.

Прелесть сервиса в том, что в нем нет ограничений по числу вопросов, и очень комфортная цена.

Как работают Клерк.Консультации

Оплатите 4 000 рублей.

Целый месяц задавайте столько вопросов, сколько нужно.

Ответ от 2 минут до 24 часов.