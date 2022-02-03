Как дробиться в 2022 году и объяснить налоговикам, что это законно. Уникальный онлайн-курс от практика

Сделали курс, который не найдете ни в одном другом учебном центре. Раскрываем все секреты законного дробления в 2022 году.

Записывайтесь на супер-важный онлайн-курс про дробление, один из самых популярных методов налогового планирования.

Обучение только онлайн. В течение курса посмотрите видео-лекции, прочитаете конспекты, пройдете тесты и в конце получите сертификат. Записывайтесь.

Зачем вам нужен этот курс?

Налоговики в 2022 году окончательно смещают фокус с однодневок именно на дробление.

За последнее время в законах произошло много изменений, вместе с ними меняются и действия налоговиков, и судебная практика. Вам нужно вооружиться актуальными знаниями.

Налоговое администрирование — значимый для планирования структуры бизнеса фактор. Сможете понять, как все организовать и оформить так, чтобы не попасть под прицел налоговиков.

Чем этот курс отличается от других

Это чистая практика от налогового консультанта, который годами занимается именно структурированием бизнеса.

Кирилл Соппа известен на всю страну как специалист в вопросах законного дробления бизнеса. Он аттестованный налоговый консультант, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель, ведет свой популярный блог на «Клерке».

В курсе он, что особенно ценно, говорит о сложных случаях — то есть о том, как избежать последствий, если проверка уже началась.

В ходе курса мы разберем практическую сторону всех сложностей, с которыми вы можете столкнуться при реализации своей структуры бизнеса.

И наконец после курса вы поймете не только то, что вам нужно изменить в структуре своего бизнеса, но и то, как разобраться с последствиями нынешнего положения дел.

Чему научитесь на курсе

создавать безопасную структуру бизнеса

оптимизировать налоги легально

отстаивать свое налоговое планирование во время проверок

грамотно вести себя на комиссиях и допросах

разбираться в самых знаковых разъяснениях ФНС и налоговой судебке

Кому подойдет курс

Бухгалтерам

Именно вам отвечать на требования ИФНС и готовить обоснование вашей позиции при проверках и судах. И именно к вам приходят директора с очередным налоговым схематозом. Защитите себя и компанию.

Директорам

Вы отвечаете по налоговым претензиям не просто деньгами компании, а личным имуществом. Субсидиарка применяется все чаще. Пройдите курс, чтобы точно разобраться во всех претензиях налоговиков к дроблению.