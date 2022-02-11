Почему незнание новых ФСБУ негативно отражается на налогах компании

Бухучет кардинально изменился. Чтобы остаться в профессии, нужно уже сейчас хорошо разбираться в пяти новых ФСБУ. Работать по старым правилам уже нельзя.

Новые стандарты изменили не только учет. Они отразились на налогах.

Например, бухучет основных средств и порядок погашения их стоимости через амортизацию напрямую влияет на размер налога на имущество организаций. По объектам недвижимости на балансе.

Причем одни элементы бухучета увеличивают налог, а другие – снижают.

Ликвидационная стоимость (ФСБУ 6/2020) очевидно увеличивает налог на имущество, так как не позволяет амортизировать имущество в бухгалтерском учете до состояния нулевой стоимости. А значит теперь основные средства будут постоянно добавлять нагрузку по налогу на имущество вплоть до списания. Если же компания установит нулевую или очень низкую ликвидационную стоимость, то скорее всего, налоговики ее оспорят.

А вот обесценение и переоценная стоимость помогут снизить налог на имущество.

Разобраться в нюансах новых стандартов сложно. Тем более, что в этом году на нас свалилось их сразу пять:

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Но и плавать в них опасно.

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По-новому учитывать основные средства, капвложения, арендованное имущество, иначе работать с документами бухгалтерского учета.

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