Более 2000 ваших коллег уже в «Премиуме». Что вас ждет в этом году

«Клерк.Премиум»– это подписка на закрытую часть «Клерка» для тех, кто хочет профессионально пользоваться «Клерком» в работе.
В настоящее время на «Клерк.Премиум» подписаны больше 2000 бухгалтеров. А 50 компаний оформили корпоративную подписку.
Она гораздо выгоднее обычной.
Корпоративная подписка позволяет открывать доступ в закрытую часть не для одного, а для нескольких сотрудников компании. Это удобно, потому что подписка часто требуется не только для бухгалтерии, но и для кадровиков, юристов.
Акция недели!
Вы тоже можете оформить подписку «Клерк.Премиум».
Особенно выгодна она на этой неделе, потому что:
- ненадолго вернули подписку на полгода по цене 12 600₽
- скидка на годовую подписку 20%, год за 17 360₽ вместо 24 800₽
- скидка на полутора годовую подписку 20%, полтора года за 21 600₽ вместо 27 000₽.
Но самое комфортное – это помесячная оплата. Годовая подписка в рассрочку – 1 447₽ в месяц. Оформить рассрочку>>
Возможно мы в последний раз вырвали скидку из цепких рук коммерческого директора «Клерка» Карины Хапиште.
Чем мы вас порадуем
В вашем каталоге обучения подписчика будет 480 курсов и вебинаров.
Самые популярные онлайн-курсы:
- Дробление бизнеса 2022.
- Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция.
- Электронные трудовые книжки.
Совсем скоро в каталог добавим онлайн-курсы по налоговой оптимизации, НДС, налогу на прибыль.
Вебинары-хиты:
- Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году.
- Самозанятые в 2021: регистрация, плюсы и минусы, документооборот.
- Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?
Видеозапись всех вебинаров предоставляется подписчикам бесплатно.
В эту пятницу будет новый вебинар по наличке, но уже с прицелом на 2022 год.
В целом подписчики будут получать от одной до пяти видеозаписей вебинаров каждую неделю.
Кроме того, подписчики получают солидные персональные скидки на курсы повышения квалификации.
ТОП-5 преимуществ подписки
Вы получите доступ к:
📌 «Клерк.Консультациям» – ответы лучших экспертов на любое количество ваших рабочих вопросов.
📌 «Разборам» – 35+ статей-инструкций про изменения в законах в месяц. Если не разобрали нужную вам тему, пишите главреду «Клерка» Марине Снеговской, она тут же лично разберет.
📌 «Обучению» – онлайн-курсы про дробление бизнеса, расчеты наличными, прослеживаемость товаров, упрощенку и др., а также каждую неделю вебинары.
📌 Сервисам – «Проверка контрагентов» по данным ФНС и «Мониторинг Росстата».
🍒 Вишенка на торте – рекламная тишина на «Клерке». Мы отключим для вас назойливые баннеры, чтобы они не мешали работе.