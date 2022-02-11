Более 2000 ваших коллег уже в «Премиуме». Что вас ждет в этом году

«Клерк.Премиум»– это подписка на закрытую часть «Клерка» для тех, кто хочет профессионально пользоваться «Клерком» в работе.

В настоящее время на «Клерк.Премиум» подписаны больше 2000 бухгалтеров. А 50 компаний оформили корпоративную подписку.

Она гораздо выгоднее обычной.

Корпоративная подписка позволяет открывать доступ в закрытую часть не для одного, а для нескольких сотрудников компании. Это удобно, потому что подписка часто требуется не только для бухгалтерии, но и для кадровиков, юристов.

Акция недели!

Вы тоже можете оформить подписку «Клерк.Премиум».

Особенно выгодна она на этой неделе, потому что:

ненадолго вернули подписку на полгода по цене 12 600₽

скидка на годовую подписку 20%, год за 17 360₽ вместо 24 800₽

скидка на полутора годовую подписку 20%, полтора года за 21 600₽ вместо 27 000₽.

Но самое комфортное – это помесячная оплата. Годовая подписка в рассрочку – 1 447₽ в месяц. Оформить рассрочку>>

Возможно мы в последний раз вырвали скидку из цепких рук коммерческого директора «Клерка» Карины Хапиште.

Чем мы вас порадуем

В вашем каталоге обучения подписчика будет 480 курсов и вебинаров.

Самые популярные онлайн-курсы:

Дробление бизнеса 2022.

Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция.

Электронные трудовые книжки.

Совсем скоро в каталог добавим онлайн-курсы по налоговой оптимизации, НДС, налогу на прибыль.

Вебинары-хиты:

Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году.

Самозанятые в 2021: регистрация, плюсы и минусы, документооборот.

Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?

Видеозапись всех вебинаров предоставляется подписчикам бесплатно.

В эту пятницу будет новый вебинар по наличке, но уже с прицелом на 2022 год.

В целом подписчики будут получать от одной до пяти видеозаписей вебинаров каждую неделю.

Кроме того, подписчики получают солидные персональные скидки на курсы повышения квалификации.

ТОП-5 преимуществ подписки

Вы получите доступ к:

📌 «Клерк.Консультациям» – ответы лучших экспертов на любое количество ваших рабочих вопросов.

📌 «Разборам» – 35+ статей-инструкций про изменения в законах в месяц. Если не разобрали нужную вам тему, пишите главреду «Клерка» Марине Снеговской, она тут же лично разберет.

📌 «Обучению» – онлайн-курсы про дробление бизнеса, расчеты наличными, прослеживаемость товаров, упрощенку и др., а также каждую неделю вебинары.

📌 Сервисам – «Проверка контрагентов» по данным ФНС и «Мониторинг Росстата».

🍒 Вишенка на торте – рекламная тишина на «Клерке». Мы отключим для вас назойливые баннеры, чтобы они не мешали работе.