«Клерк» обвинили в «дебильных» статьях. Рассказываем, где качественный профессиональный контент

В «крабовой» статье разгорелся спор на полсотню комментариев. В разделе «Свой бизнес» мы разместили статью Рената Бесолова о том, как устроен бизнес по добыче морепродуктов в Норвегии.

В ответ получили негативный комментарий:

Комментарий выявляет одну из особенностей «Клерка», о которой мы давно знаем, и теперь настало время рассказать Вам.

«Клерк» как агрегатор контента

Когда 20 лет назад Борис Мальцев изобретал «Клерк», он работал главным бухгалтером. Ему нужно было в одном месте собрать все полезное для работы: новости, статьи, нормативные акты. Поэтому с самого дня рождения «Клерк» был агрегатором профессионального контента из различных источников.

Эта традиция жива.

Для непосвященного клерковчанина кажется, что все статьи, которые он сегодня прочитал, это все «Клерк».

Но мы в редакции по рубрикам и меткам видим – эту статью написал автор блога, эту статью разместила в своем блоге компания, эту статью экспортировали из профессионального СМИ.

Метки не секретные. Они на виду. Каждый может разобраться, если захочет вникнуть.

«Разборы» – профессиональный журнал «Клерка»

Но есть на «Клерке» кладезь профессиональной информации – раздел «Разборы». В нем нет чужих материалов. Пишут строго штатные редакторы «Клерка». За каждый разбор несет ответственность лично главный редактор Марина Снеговская.

Эти статьи без воды. Четко. По делу. Каждый день – новая статья. В месяц выходит 35+ разборов.

У подписчиков «Клерк. Премиум» есть возможность заказать тему очередного разбора лично у главного редактора.

Темы последних пяти разборов: Ввели новые правила для службы охраны труда в компании.

Как совместителя перевести на основное место работы.

Как принять на работу несовершеннолетнего.

Бухгалтерам рассказали, как заполнять 6-НДФЛ с необлагаемым МРОТ в пострадавшем бизнесе.

Какие документы выдать работнику при увольнении.

Раньше только подписчики «Клерк. Премиум» получали доступ к «Разборам». Но недавно было принято решение открыть их для всех.

Но на сайте есть механизм закрывающий «Разборы» от всех желающих. Обмануть его можно, если внести оплату. Поэтому мы установили символическую плату в 199 руб. в месяц. Так все могут получать качественный профессиональный контент ежедневно.

Доступ можно оформить на 1 месяц или на год.

Подписка на месяц 199 руб.

на год 1990 руб. (экономия за год 400 рублей)