Как выглядит бизнес морепродуктов изнутри. Вся цепочка: от моря до прилавка

Меня зовут Ренат Бесолов, последние 6 лет жизни я посвятил себя норвежскому промысловому флоту, который добывает морепродукты в акватории Баренцева моря. Я веду работу на судах средних размеров, по специальности — тралмастер и в мои обязанности входит настройка всего оборудования, используемого при лове, а также руководство членами палубной команды. Когда сезон лова оканчивается, я организую поставки добытых морепродуктов в страны СНГ.

Так как Баренцево море контролируется двумя странами (Россия и Норвегия), я расскажу вам о том, как этот бизнес устроен именно в них.

Чтобы вылов морепродуктов стал доходным бизнесом, их необходимо добывать в значительном количестве. Сделать это без специализированного судна никак не получится. Стоимость его может сильно варьироваться и зависеть от следующих основных факторов: габариты, год выпуска, техническое состояние, вид имеющегося оборудования.

Сейчас я хожу на краболове «Northeastern», примерная цена которого составляет около 5 млн долларов. Нельзя сказать, что это современное судно, но, несмотря на свой солидный возраст, оно оснащено всем необходимым оборудованием.

Также вам никак не обойтись без квоты на вылов, которая приобретается у государства. Стоит отметить, что она может стоить даже дороже, чем судно. Квоты бывают нескольких видов:

единичная (поймал один раз и её действие заканчивается);

возобновляемая (обнуляется в конце каждого кода, в Норвегии они передаются от отца к сыну по наследству).

Сегодня выловом морепродуктов в Норвегии официально занимаются свыше 5000 судов. В их число входят как обычные рыбацкие суда, так и различные специализированные: краболовы, креветколовы, китоловы и т.д. В соответствии с действующим законодательством, продать улов можно только на рыбоперерабатывающий завод и никуда более. Вдоль норвежского побережья таких заводов 600. При этом некоторые суда имеют возможность перерабатывать рыбу прямо у себя на борту, если его конструкцией предусмотрено наличие необходимого для этого оборудования. В таком случае готовая продукция сразу же отправляется на один из складов.

Заводы отличаются своими мощностями и специализацией. Некоторые занимаются только одним определённым видом морепродуктов, другие же являются многопрофильными. К примеру, небольшие заводики могут приобретать исключительно треску, в то время как достаточно крупные берут всё, что им могут предложить владельцы рыболовецких судов, в том числе и краба.

Крупных заводов достаточно и они, в основном, располагаются в северной части страны (регион Finnmark). Также они есть в таких городах как Honningsvag, Tromso и прочие. Компании «Leroy Seafood» принадлежит большее число подобных заводов, и она является лидером отрасли.

Когда улов оказывается на суше, возможны несколько вариантов развития событий.

Прямая покупка. В таком случае мне приходится связываться с менеджером на прямую, либо же приезжать непосредственно на завод. По прибытии я покупаю необходимое мне количество рыбы (3 — 20 тонн), гружу её в микроавтобусы или грузовые машины, оборудованные рефрижераторами. Вывозить продукцию за пределы страны разрешено лишь тогда, когда завод имеет лицензию на экспорт. Если же таковой у него нет, то морепродукты перепродаются другому заводу, входящему в национальный реестр экспортёров. Конечно же, в итоге стоимость получается выше, так как завод добавляет свои 5-10% от цены.

Остатки продукции выставляются на аукцион, где вы можете приобрести как совсем маленькие партии (в несколько килограмм), так и крупные (от 1 тонны и до 100). Рыбу, приобретённую на аукционе, можно вывозить за границу, так как экспортная пошлина уже заложена в цену.

Дальнейшие действия зависят от конечной точки назначения. В том случае, если продукция направляется в страны, входящую в Европейскую экономическую зону, действует упрощенная система доставки о документации. Если же рыба проследует в Россию, которая не является членом Евросоюза и не входит в ЕЭЗ, расходы на логистику существенно увеличиваются, к цене добавляется НДС, что приводит к значительному подорожанию продукции. Кроме того появляется необходимость оформления дополнительных документов и разрешительных бумаг.

В последнее время отмечается тенденция: всё больше российских судов, занимающихся добычей морепродуктов, заходят в Норвежские порты с целью продажи улова. Причина проста: в условиях жёсткой здоровой конкуренции, каждый завод пытается получить больше рыбы и готов предложить более выгодные условия. Так, среднестатистическое рыболовецкое судно способно ежемесячно вылавливать о 100 до 200 тонн рыбы, что даже при условии её перепродажи другому заводу, сулит солидную прибыль владельцам фабрики.

При этом цены, предлагаемые норвежцами русским морякам, на порядок выше тех, которые установлены в г. Мурманск. В связи с этим выгоднее потратить лишнее топливо и время для того, чтобы совершить длительный поход в Норвегию и продать морепродукты там, нежели в Мурманске. Полученная прибыль перекроет все расходы.

Нередко российские судна предпочитают сгружать добытый улов на иностранные транспортники прямо в море. Они следуют в Нидерланды и уже там его продают. В частности, именно такая практика существует в отношении всего краба, который находится в пределах Российской экономической зоны. Так как затраты на российских судах гораздо ниже, это составляет угрозу для норвежских предприятий.

Однако, невзирая на это, Правительство Норвегии поддерживает увеличение объёма вылова, а часть вырученной прибыли направляется на обновление флота, что позволяет стране занимать лидирующие позиции на европейском рынке морепродуктов.

Если бы в России был введён запрет на прямую продажу рыбы с судна иностранным государствам, то это бы привело к снижению цен на морепродукты на внутреннем рынке, позволило бы обеспечить тщательный контроль над соблюдением установленных норм вылова, улучшило бы качество продукции.