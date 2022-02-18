Три лайфхака, как сэкономить на «Клерке»

20 лет «Клерк» собирает из интернета всю бухгалтерскую пользу и бесплатно передает ее вам. Все давно привыкли, что «Клерк» – это полезно и бесплатно.
А мы и не против.
Но со временем пришлось улучшить дизайн сайта (чтобы понятно и красиво), поиск (чтобы быстро), личный кабинет (чтобы удобно). Начали писать собственные новости, статьи, блоги. Собрали пул экспертов, чтобы они быстро и профессионально реагировали на любой ваш вопрос в «Клерк.Консультациях».
Борису Мальцеву пришлось арендовать офис и нанять персонал.
Но от идеи про «полезно и бесплатно» он не отказался.
Пришлось установить минимально возможные цены на продукты «Клерка», которые требуют постоянного обслуживания. Но и на них он все-время требует скидок. А значит, у вас всегда есть возможность минимизировать затраты.
Ниже приводим три способа, как сэкономить на «Клерке».
Подпишитесь на «Чемодан вебинаров»
Каждую неделю мы проводим от 2 до 5 бесплатных вебинаров. Чтобы не пропустить интересную тему, подпишитесь на рассылку «Чемодан вебинаров».
Вы заранее будете получать анонсы.
Видеозапись вебинара предоставляется за плату. Но есть 2 способа получить ее бесплатно:
- оформить подписку на «Клерк.Премиум». Подписчикам все видеозаписи предоставляются бесплатно на весь срок подписки.
- зарегистрироваться на вебинар. Бесплатная видеозапись предоставляется всем зарегистрированным, независимо от того, участвовали ли они в вебинаре.
Следите за акциями на подписку «Клерк.Премиум»
Подписка «Клерк.Премиум» – это самый мощный инструмент экономии.
Во-первых, платные продукты для подписчиков бесплатны: безлимитные консультации, видеозаписи, разборы, сервисы.
Во-вторых, менеджеры всегда предоставят подписчикам максимальную скидку в Центре обучения «Клерка» на курсы.
Стоимость подписки «Клерк.Премиум» на год – 24 800 руб. Если поделить на 12 месяцев, то это чуть больше 2000 рублей.
Но даже на эту стоимость часто бывают скидки. Чтобы их отследить, заглядывайте в раздел с тарифами. Посмотреть>>>
Например, до конца этой недели можно оформить подписку со скидкой –30%. Это очень выгодно в пересчете на год.
Вы получите доступ к:
📌 «Клерк.Консультациям» – ответы лучших экспертов на любое количество ваших рабочих вопросов.
📌 «Разборам» – 35+ статей-инструкций про изменения в законах в месяц. Если не разобрали нужную вам тему, пишите главреду «Клерка» Марине Снеговской, она тут же лично разберет.
📌 «Обучению» – онлайн-курсы про дробление бизнеса, расчеты наличными, прослеживаемость товаров, упрощенку и др., а также каждую неделю вебинары.
📌 Сервисам – «Проверка контрагентов» по данным ФНС и «Мониторинг Росстата».
🍒 Вишенка на торте – рекламная тишина на «Клерке». Мы отключим для вас назойливые баннеры, чтобы они не мешали работе.
Дождитесь персонального предложения
Пожалуй, самые дорогие продукты – это курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Центре обучения «Клерка». Но даже здесь, мы ухитрились сделать цены ниже средних по рынку. Хотя затраты на создание каждого курса высоки.
Но есть возможность получить скидку.
Зайдите в Центр обучения «Клерка» и выберите интересующий Вас курс.
Затем перейдите на страницу курса. Подождите немного. Появится окно с персональным предложением для Вас.
Оставьте заявку и получите персональную скидку на курс.