Три лайфхака, как сэкономить на «Клерке»

20 лет «Клерк» собирает из интернета всю бухгалтерскую пользу и бесплатно передает ее вам. Все давно привыкли, что «Клерк» – это полезно и бесплатно.

А мы и не против.

Но со временем пришлось улучшить дизайн сайта (чтобы понятно и красиво), поиск (чтобы быстро), личный кабинет (чтобы удобно). Начали писать собственные новости, статьи, блоги. Собрали пул экспертов, чтобы они быстро и профессионально реагировали на любой ваш вопрос в «Клерк.Консультациях».

Борису Мальцеву пришлось арендовать офис и нанять персонал.

Но от идеи про «полезно и бесплатно» он не отказался.

Пришлось установить минимально возможные цены на продукты «Клерка», которые требуют постоянного обслуживания. Но и на них он все-время требует скидок. А значит, у вас всегда есть возможность минимизировать затраты.

Ниже приводим три способа, как сэкономить на «Клерке».

Подпишитесь на «Чемодан вебинаров»

Каждую неделю мы проводим от 2 до 5 бесплатных вебинаров. Чтобы не пропустить интересную тему, подпишитесь на рассылку «Чемодан вебинаров».

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Вы заранее будете получать анонсы.

Видеозапись вебинара предоставляется за плату. Но есть 2 способа получить ее бесплатно:

оформить подписку на «Клерк.Премиум» . Подписчикам все видеозаписи предоставляются бесплатно на весь срок подписки.

зарегистрироваться на вебинар. Бесплатная видеозапись предоставляется всем зарегистрированным, независимо от того, участвовали ли они в вебинаре.

Следите за акциями на подписку «Клерк.Премиум»

Подписка «Клерк.Премиум» – это самый мощный инструмент экономии.

Во-первых, платные продукты для подписчиков бесплатны: безлимитные консультации, видеозаписи, разборы, сервисы.

Во-вторых, менеджеры всегда предоставят подписчикам максимальную скидку в Центре обучения «Клерка» на курсы.

Стоимость подписки «Клерк.Премиум» на год – 24 800 руб. Если поделить на 12 месяцев, то это чуть больше 2000 рублей.

Но даже на эту стоимость часто бывают скидки. Чтобы их отследить, заглядывайте в раздел с тарифами. Посмотреть>>>

Например, до конца этой недели можно оформить подписку со скидкой –30%. Это очень выгодно в пересчете на год.

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Вы получите доступ к:

📌 «Клерк.Консультациям» – ответы лучших экспертов на любое количество ваших рабочих вопросов.

📌 «Разборам» – 35+ статей-инструкций про изменения в законах в месяц. Если не разобрали нужную вам тему, пишите главреду «Клерка» Марине Снеговской, она тут же лично разберет.

📌 «Обучению» – онлайн-курсы про дробление бизнеса, расчеты наличными, прослеживаемость товаров, упрощенку и др., а также каждую неделю вебинары.

📌 Сервисам – «Проверка контрагентов» по данным ФНС и «Мониторинг Росстата».

🍒 Вишенка на торте – рекламная тишина на «Клерке». Мы отключим для вас назойливые баннеры, чтобы они не мешали работе.

Дождитесь персонального предложения

Пожалуй, самые дорогие продукты – это курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Центре обучения «Клерка». Но даже здесь, мы ухитрились сделать цены ниже средних по рынку. Хотя затраты на создание каждого курса высоки.

Но есть возможность получить скидку.

Зайдите в Центр обучения «Клерка» и выберите интересующий Вас курс.

Затем перейдите на страницу курса. Подождите немного. Появится окно с персональным предложением для Вас.

Оставьте заявку и получите персональную скидку на курс.