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Как налоговики узнают, что компания нахимичила с документами. Адвокат раскрыла способы

Для рубрики Налоговые проверки
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Председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская рассказала о методах, которые используют налоговики для проверки документов на «липу». 

Часто для уменьшения бумажной работы, бухгалтерии и предприниматели не оформляют документы вовремя. А перед налоговой проверкой пытаются сляпать их задним числом. В запущенных случаях бухгалтеры за ночь пытаются нарисовать все то, что должно было копиться годами. 

11 марта Наталья Никольская в прямом эфире на «Клерке». Зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар «Как налоговики узнают, что документы в бухгалтерии липовые?». Записаться>>

Детектор липы

У  налоговиков есть способы отличить настоящий документ от нарисованного. Приведем некоторые из них.

  • Экспертиза подлинности.
  • Экспертиза срока изготовления. Она покажет, распечатан документ вчера или три года назад.  
  • Свидетельские показания. У сотрудника вашего контрагента спросят, выставлял ли он вам счет или оформлял ли счет-фактуру.  
  • Электронно-цифровая экспертиза. Налоговики в свойствах файла проверяют дату его создания.  
  • Места и способ хранения. Документы или их копии должны храниться непосредственно на предприятии. Подозрительно, когда бухгалтер говорит, что привезет откуда-то требуемый документ. 
  • Соответствие данных у контрагента. Налоговики проводят перекрестные допросы, встречные проверки.
  • Соответствие количества и качества закупаемых материалов готовой продукции.
  • Происхождение. У контрагента должны быть цифровые следы создания документа для вас. 
  • Электронная почта и мессенджеры. Это кладезь секретов компании. В почте хранят переписки об откатах, о печатях и подписях на документах, о распределении будущей прибыли между учредителями. Но на почте же пароль! Когда в офис заходят правоохранители, первое, что они говорят – убрать руки от компьютера. Все выполняют. Почты остаются включенными на экране.

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