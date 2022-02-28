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Срочно! Фейсбук ограничат через несколько часов. Куда переходят бухгалтеры. Где теперь будет «Красный уголок бухгалтера»

Для рубрики Бухгалтеры
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Друзья, похоже, уже через несколько часов работу Фейсбука в России ограничат. Это официальное заявление Роскомнадзора.

Главная бухгалтерская группа соцсетей — «Красный уголок бухгалтера» экстренно переезжает в Телеграм. Забирайте ссылку https://t.me/klerkforum и срочно добавляйтесь.

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