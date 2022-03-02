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Как можно и как нельзя отвечать налоговикам. Рекомендации налогового юриста

Для рубрики Налоговые проверки
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Налоговые юристы опасаются, что политическая дестабилизация ведет не к ослаблению, а к усилению налогового контроля. Взлетевшая ставка рефинансирования существенно увеличивает пени от штрафных санкций. Бюджетные расходы государства огромны, нужны поступления в тройном объеме. 

Они рекомендуют внимательно относиться к любым требованиям из налоговой. Им закрутят гайки, и придется выполнять план любой ценой.

Не занимайтесь самодеятельностью при контактах с налоговиками. Подготовьте, во-первых, себя лично, а, во-вторых, свою компанию к любым проверкам, требованиям, допросам, вызовам. Пройдите курс повышения квалификации «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля». Записаться>>

Что ищут налоговики

Если налоговики прислали требования, то они ищут:

  • однодневки и разрывы НДС;
  • дробление бизнеса;
  • серые зарплаты.

Из требования можно понять, что их интересует.

Если требование направила инспекция, в которой стоит на учете контрагент, то ищут разрывы. Надо понимать, что ваша налоговая не станет отслеживать, ответили вы или нет.

Если же требование из вашей налоговой в отношении компании на спецрежиме, то ищут дробление. Часто в них простят указать контактные лица по сделке. Обычно разные компании в группе дают информацию об одних и тех же людях и на этом попадаются.

Как можно отвечать

Определив суть требования, посмотрите на перечень документов. Часто он избыточен. Запрашивают, что можно и нельзя, и еще немного сверху. 

Например: КУДИР, книгу кассира-операциониста, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов, приказы об учетной политике и т.д.

Выберите из списка те документы, которые связаны с интересующей налоговиков сделкой, их можно идентифицировать, они непосредственно связаны с деятельностью компании и относятся к исчислению и уплате налогов. Направьте их в ответ на требование со словами: 

«В соответствии с пп.1 п.1 ст. 31 НК РФ в ответ на требование №___ от ____ направляем запрошенные у нас и имеющиеся в настоящий момент в распоряжении документы, непосредственно относящиеся к исчислению и уплате налогов и связанные с деятельностью проверяемого налогоплательщика».

Как нельзя отвечать

Опасно оставить требование вообще без ответа. Даже если в нем что-то не так. Напишите в ответе, что не можете предоставить запрашиваемый документ и укажите причину. 

Не пишите ответ в агрессивном тоне с формулировками «Отказать в виду неправомерности / незаконности», «уведомляем об оставлении требования без рассмотрения». Лучше попросите разъяснить неясные моменты.

Если в ответе вы ссылаетесь на то, что документы сгорели, похищены, утрачены, обязательно приложить подтверждающие доказательства. 

Не стоит в ответе приводить расчет дней на копирование и писать, что в соответствии с расчетом документы будут предоставлены в течение 212 дней. 

По материалам мастер-класса налогового юриста Марии Ильяшенко. Полная видеозапись мастер-класса бесплатно предоставляется подписчикам «Клерк.Премиум».

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