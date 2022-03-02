Как можно и как нельзя отвечать налоговикам. Рекомендации налогового юриста

Налоговые юристы опасаются, что политическая дестабилизация ведет не к ослаблению, а к усилению налогового контроля. Взлетевшая ставка рефинансирования существенно увеличивает пени от штрафных санкций. Бюджетные расходы государства огромны, нужны поступления в тройном объеме.

Они рекомендуют внимательно относиться к любым требованиям из налоговой. Им закрутят гайки, и придется выполнять план любой ценой.

Что ищут налоговики

Если налоговики прислали требования, то они ищут:

однодневки и разрывы НДС;

дробление бизнеса;

серые зарплаты.

Из требования можно понять, что их интересует.

Если требование направила инспекция, в которой стоит на учете контрагент, то ищут разрывы. Надо понимать, что ваша налоговая не станет отслеживать, ответили вы или нет.

Если же требование из вашей налоговой в отношении компании на спецрежиме, то ищут дробление. Часто в них простят указать контактные лица по сделке. Обычно разные компании в группе дают информацию об одних и тех же людях и на этом попадаются.

Как можно отвечать

Определив суть требования, посмотрите на перечень документов. Часто он избыточен. Запрашивают, что можно и нельзя, и еще немного сверху.

Например: КУДИР, книгу кассира-операциониста, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов, приказы об учетной политике и т.д.

Выберите из списка те документы, которые связаны с интересующей налоговиков сделкой, их можно идентифицировать, они непосредственно связаны с деятельностью компании и относятся к исчислению и уплате налогов. Направьте их в ответ на требование со словами:

«В соответствии с пп.1 п.1 ст. 31 НК РФ в ответ на требование №___ от ____ направляем запрошенные у нас и имеющиеся в настоящий момент в распоряжении документы, непосредственно относящиеся к исчислению и уплате налогов и связанные с деятельностью проверяемого налогоплательщика».

Как нельзя отвечать

Опасно оставить требование вообще без ответа. Даже если в нем что-то не так. Напишите в ответе, что не можете предоставить запрашиваемый документ и укажите причину.

Не пишите ответ в агрессивном тоне с формулировками «Отказать в виду неправомерности / незаконности», «уведомляем об оставлении требования без рассмотрения». Лучше попросите разъяснить неясные моменты.

Если в ответе вы ссылаетесь на то, что документы сгорели, похищены, утрачены, обязательно приложить подтверждающие доказательства.

Не стоит в ответе приводить расчет дней на копирование и писать, что в соответствии с расчетом документы будут предоставлены в течение 212 дней.