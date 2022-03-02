Как можно и как нельзя отвечать налоговикам. Рекомендации налогового юриста

Налоговые юристы опасаются, что политическая дестабилизация ведет не к ослаблению, а к усилению налогового контроля. Взлетевшая ставка рефинансирования существенно увеличивает пени от штрафных санкций. Бюджетные расходы государства огромны, нужны поступления в тройном объеме.
Они рекомендуют внимательно относиться к любым требованиям из налоговой. Им закрутят гайки, и придется выполнять план любой ценой.
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Что ищут налоговики
Если налоговики прислали требования, то они ищут:
- однодневки и разрывы НДС;
- дробление бизнеса;
- серые зарплаты.
Из требования можно понять, что их интересует.
Если требование направила инспекция, в которой стоит на учете контрагент, то ищут разрывы. Надо понимать, что ваша налоговая не станет отслеживать, ответили вы или нет.
Если же требование из вашей налоговой в отношении компании на спецрежиме, то ищут дробление. Часто в них простят указать контактные лица по сделке. Обычно разные компании в группе дают информацию об одних и тех же людях и на этом попадаются.
Как можно отвечать
Определив суть требования, посмотрите на перечень документов. Часто он избыточен. Запрашивают, что можно и нельзя, и еще немного сверху.
Например: КУДИР, книгу кассира-операциониста, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов, приказы об учетной политике и т.д.
Выберите из списка те документы, которые связаны с интересующей налоговиков сделкой, их можно идентифицировать, они непосредственно связаны с деятельностью компании и относятся к исчислению и уплате налогов. Направьте их в ответ на требование со словами:
Как нельзя отвечать
Опасно оставить требование вообще без ответа. Даже если в нем что-то не так. Напишите в ответе, что не можете предоставить запрашиваемый документ и укажите причину.
Не пишите ответ в агрессивном тоне с формулировками «Отказать в виду неправомерности / незаконности», «уведомляем об оставлении требования без рассмотрения». Лучше попросите разъяснить неясные моменты.
Если в ответе вы ссылаетесь на то, что документы сгорели, похищены, утрачены, обязательно приложить подтверждающие доказательства.
Не стоит в ответе приводить расчет дней на копирование и писать, что в соответствии с расчетом документы будут предоставлены в течение 212 дней.
По материалам мастер-класса налогового юриста Марии Ильяшенко. Полная видеозапись мастер-класса бесплатно предоставляется подписчикам «Клерк.Премиум».