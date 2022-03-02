Бизнес предлагает 106 мер господдержки в кризис. Пишите свои предложения тоже

Экспертный совет предпринимателей из человекоёмких отраслей в составе президента АОФИ Ольги Киселевой, омбудсмена по МСП Анастасии Татуловой, общественного уполномоченного по вопросам организации детского досуга Павла Ковшарова, общественного омбудсмена по ресторанной отрасли Сергея Миронова, омбудсмена индустрии красоты Ляли Абрамович и руководителя рабочей группы экспертного совета при КМСП по туризму Виктории Шамликавшили собрали и сгруппировали список первоочередных мер поддержки бизнеса.

Всего предложений более 100.

Мы продолжаем сбор инициатив, направленных на развитие реального сектора экономики и поддержание в жизнеспособном состоянии тех отраслей, в которых традиционно занят малый и средний бизнес. Обязательно выложим второй блок инициатив, ибо активных представителей бизнеса становится всё больше. Время красивых презентаций закончилось. Ваш выход, предприниматели!

Экстренные первоочередные меры

1. Для максимально эффективного единого подхода к формированию мер по развитию в условиях санкций и верификации этих мер у предпринимательского сообщества предлагаем создать временную оперативную рабочую группу/штаб из представителей отраслей и секторов производства, а также объединений ОР, ДР, РСПП и Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, экспертного совета при «Корпорации «МСП», комитета по МСП Государственной Думы и рабочей группы по МСП при Госсовете.

Все решения перед их принятием надо тестировать массовыми опросами в отраслях, не принимать не верифицированных отраслями решений. Рабочая группа берет это на себя для оперативной проработки вопросов.

2. Ввести запрет для банков на повышение ставки по уже выданным кредитам и овердрафтам любым юридическим лицам, ИП и НКО по всем видам кредитов.

3. В связи с тем, что пени по налогам и взносам привязаны к ключевой ставке, а она резко увеличена — ввести полный мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам, а также иным обязательным платежам на 3 месяца с последующим вероятным продлением.

4. Ввести полный мораторий на проверки на три месяца для всех предприятий (включая СОНКО), с последующим вероятным продлением.

По проводимым мероприятиям при выявлении нарушений штраф назначать исходя из реальной тяжести нарушения и возможностей его уплаты без банкротства.

5. Не составлять, как в пандемию, списков «системообразующих и льготных», установить равные условия для всех негосударственных и несырьевых компаний в каждом секторе.

6. В приоритет поставить не «технологии», а производство и занятость, особенно производство ТНП и пищевое, создав режим максимального благоприятствования.

7. Также предлагаем активно использовать опыт Китая, ставшего сильной производственной державой, а также других успешных стран. Для примера прикладываем те пункты, которые можно ввести в нашей стране для быстрого развития производственного сектора.

8. Льготное государственное кредитование на 5 лет без %, на шестой год 2% годовых.

9. Первые 3 года отсутствие налогов для реального нового бизнеса (не для нового юридического лица).

10. Если предприятие продает продукцию за доллары, то курс обмена долларов на юани для предприятий выше почти на 7,5%, чем для простых обменных операций. То есть правительство, по сути, доплачивает предпринимателям за каждый ввезенный в страну доллар.

11. Система налогов на производство: средний бизнес (свой цех или завод с ежемесячной выручкой свыше пяти миллионов на наши деньги) — выплачиваешь только НДС 13%, бригада или семейная артель, то ты попадаешь в привилегированный разряд «малых налогоплательщиков» и платишь символические 3%, продаешь овощи и фрукты выращенные самостоятельно — НДС 0%. Подоходный налог на заработную плату не более 30 000 рублей всего 3%.

12. Отменить всех федеральные и региональные коронавирусные ограничения на бизнес. Оставить вакцинацию и маски. Бизнес сделал все, что мог, дальше требовать выполнение с граждан. Рекомендации Роспотребнадзора сделать де-юре и де-факто рекомендациями.

Налоги

13. Снижение стоимости патента до уровня 2021 года (глава 26.5 НК).

14. Снижение фиксированных страховых взносов ИП до уровня прошлого года (Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ).

15. УСН доходы — расходы снизить ставку до 6 % (ст. 346.20 НК).

16. УСН выручка сделать ставку 3% (ст. 346.20 НК).

17. Уравнять ставки страховых взносов для всех негосударственных частных компаний и предприятий, независимо от их принадлежности к отрасли, не зависимо от того МСП или нет: 7 % на полную зарплату сотрудника, включая МРОТ, для всех отраслей. Сроком минимум на 5 лет.

18. В производстве в реальном секторе установить размер страховых взносов 7% и НДФЛ — 0%.

19. Всем предприятиям сферы услуг и гостиничного бизнеса снизить НДС до 10% на срок не менее пять лет.

20. Дать выбор начисление и уплата НДС по факту оплаты, а не только по отгрузке (ст. 167 НК).

21. Два года не считать доходом репатриированные прямые инвестиции или инвестиции с неподтвержденным источником.

22. Не считать доходом в течение двух лет, в том числе по НДФЛ, доход от продажи иностранных ЦБ в случае дальнейших прямых инвестиций.

23. Налоговая отсрочка по налогам, исчисленным в 2021 году и 2022 году по простому заявлению налогоплательщика (ст. 64 НК).

24. Мораторий на привлечение к ответственности юридических лиц за правоотношения с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями сроком на год.

25. Увеличение лимита для МСП до 3 млрд. Без привязки к численности сотрудников (ст. 4 закона № 209-ФЗ).

26. Лимит выручки по УСН увеличить до 3 млрд (п. 4 ст. 346.13 НК).

27. Запрет на блокировку счетов предпринимателей и СОНКО ФНС. Заменить безакцептным списанием на период проверки до 10 % от поступающих сумм (ст. 76 НК).

28. Отмена НДС для сельхозпроизводителей, ТНП и пищевого производства, а также для приоритетных по импортозамещению отраслей.

29. Отмена авансирования по НДС, оплата один раз в год по факту (ст. 167 НК).

30. Отмена авансирования по налогу на прибыль (п. 3 ст. 286 НК).

31. Налоговые каникулы на три года при открытии нового производства для тех, кто производит товары народного потребления, включая пищевое производство. Пункт имеет обратную силу для производств, открытых в 2021 году.

32. Отмена пошлин, НДС и сертификации на импорт из «дружественных» стран.

33. Отмена НДС на ввоз оборудования из КНР: не готовой продукции, а только оборудования (станки и прочее, для создания производства внутри РФ). Для российского машиностроения аналогичное решение — оборудование, необходимое для создание внутреннего производства не облагается НДС.

34. Вернуть начисление амортизации для расчета налога на имущество в «инвестиционной недвижимости».

35. Отменить ограничения/пошлины/НДС импорта/экспорта электронных компонентов по сумме/весу. В частности, правила постоянного прохождения экспортного контроля на одни и те же изделия.

36. Вместо НДС ввести налог с оборота, налоговый агент — банк. Для желающих дать возможность перехода на полностью оборотный налог без учета расходов и требований ведения отчетности по ним.

37. На два года снизить налог на имущество на 50%, а для производственных предприятий ставку сделать равной 0%.

38. Единый налоговый счет, с которого ФНС самостоятельно распределяет платежи.

39. Отменить все страховые взносы с зарплаты работающих пенсионеров и студентов, которые получают первое высшее или средне профессиональное образование.

40. Снижение сумм выплаты НДС, подлежащих уплате в бюджет, на сумму прямых инвестиций в развитие для производственного сектора.

41. Требования по обновлению и расширению применения ККТ зафиксировать на текущем уровне фактического выполнения и не ужесточать до реального восстановления сектора МСП.

Банки и кредиты

42. Срочно зафиксировать ставку по эквайрингу на уровне 1% для всех, независимо от сумм и формы юридического лица. Включая онлайн-эквайринг.

43. Аудит банковских тарифов и комиссий, отмена комиссий на возврат денежных средств клиентам и владельцам (руководителям) компаний по предоставленным ранее займам, на выплату денежных средств физическим лицам.

44. ФОТ 3.0 — ввести рассрочку на три года или полностью списать за 10% погашения.

45. Амнистия по всем спорам по ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в пользу предпринимателя безоговорочно.

46. Отмена обязанности применять онлайн-кассу для тех, кто подключится к СБП.

47. Ввести программу ФОТ 4.0 для всех, кто работает по УСН И ОСНО. Без деления на отрасли. Программа аналогична Фот 2.0. Месяц сравнения — февраль.

48. Прекратить любую блокировку операций по ПОД/ФТ без судебного решения.

49. Программы по лизингу. Для производителей компенсация ставки на покупку оборудования (не только для МСП), чтобы эффективная ставка была не выше 7%. Возможно, специальная программа «Рослизинг». Цель — создание повышенного спроса на оборудование и развитие производства.

50. Введение кредитов сроком до 10-12 лет и ставкой не выше 6-8% для инвестиционных проектов. Т. е. субсидирование ставки. Программа развития отраслевых инвестиционных проектов.

51. Беззалоговые кредиты на строительство промышленных объектов и покупку оборудования, а в качестве залога принимать поручительство и приобретаемое имущество.

52. Запуск программы льготной коммерческой ипотеки для производственных помещений.

53. Ввести мораторий на повышение процентных ставок по ранее выданным кредитам, запретить требование досрочного погашения кредитов, упрощенная реструктуризация и отсрочка погашения основного долга до момента реального восстановления сектора МСП.

Валютный контроль

54. Мораторий на проверки и штрафы (с п. 4 и п. 9 ст. 15.25 КоАП).

55. Отмена валютного контроля на входящие платежи в валюте.

56. Объявить мораторий на два года на действие п. 4 и п. 9 ст. 15.25 КоАП «Ответственность за нерепатриацию выручки» (дублирует пункт 1 этого раздела).

Маркировка

57. Мораторий на проверки по маркировке на 3 года полностью во всех отраслях, где стоимость товара менее 50 000 рублей, кроме лекарств.

58. Заморозить проект по введению маркировки на два года.

59. В тех сферах, где маркировка уже введена — компенсация всех расходов предприятиям. Возможно, в виде снижения налогов на сумму осуществленных затрат.

60. Приравнять отрасли услуг к конечному потребителю.

61. Приостановить работу ВЕТИС Меркурий на два года.

Коммунальные услуги и аренда, государственное и муниципальное имущество

62. Снизить тарифы для всех производственных, торговых предприятий и отраслей услуг на коммунальные услуги до уровня тарифов для физических лиц.

63. Для производств в сфере ТНП и пищевой промышленности субсидировать 50% от коммунальных услуг на два года.

64. Оплата электроэнергии предпринимателями по факту, исключить авансирование.

65. Долгосрочная аренда государственных земельных участков под производство с низкой стоимостью аренды.

66. Приоритет при аренде и выкупе муниципальной земли для производственных проектов.

67. Снижение кадастровой стоимости земли для производств (любых) в три раза, с целью снижения соответствующего налогообложения.

68. Заморозить пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимости на пять лет.

69. Снизить стоимость пошлин в Росреестре на регистрацию договоров и дополнительных соглашений до трех тысяч рублей.

70. Обнуление аренды государственного имущества сроком на один год при долгосрочной аренде для производителей и МСП, оказывающих услуги.

Устранение иных неналоговых платежей и повышение эффективности работы бизнеса

71. Полная отмена СОУТ для всех организаций в сфере общественного питания, офисных, торговых и производственных организаций без источников повышенного риска.

72. Снизить тарифы Платон на 90% для:

производств, включая пищевые (снижение инфляции);

дистрибуции пищевых товаров (снижение инфляции);

поставок промышленного оборудования (развитие производства).

73. Ввести материальную ответственность за задержку оплаты товаров и услуг крупными компаниями и гос. компаниями в адрес МСП (44-ФЗ и 223-ФЗ).

74. Сокращение сроков оплаты гос. компаниями и компаниям с гос. участием до 10 дней в сторону МСП.

75. Упрощение миграционной политики. С иностранных сотрудников оставить единственный платеж — патент.

76. Оплачивать из бюджета стипендии 3-6 месяцев тем предприятиям, кто берет на переобучение безработных 45 .

77. При таможенном контроле — отмена досмотров после уже проведённого рентгеновского просвечивания, процедуры удваивают расходы по растаможиванию.

78. Сократить срок любых экспертиз при лицензировании до одного месяца. Упростить процедуру получения сертификации и лицензирования. Провести сокращение количества необходимых лицензий.

79. Закрытие проекта создания бондовых складов в Республике Татарстан.

80. Мораторий на сборы по превышению показателей в стоках канализации. В регионах имеются монополии, они же берут анализ и в своей лаборатории проверяют. При этом аттестованных лабораторий мало, перечень анализов у альтернативных ограничен, сроки по закону короткие.

81. Уравнивание штрафов за нарушение ПДД со штрафами для физических лиц.

82. Срочно рассмотреть и принять изменения в КоАП, добавив к ним перевод приостановления деятельности из санкции в обеспечительную меру. Снизить срок приостановки как минимум для МСП, как максимум для всех. Норма есть в проекте нового КоАПа.

83. Отменить исполнительский сбор за списание ФССП средств с расчетного счета предпринимателя.

84. Для расчета штрафов и других платежей бизнеса, начисляемых исходя из ставки рефинасирования, зафиксировать и использовать размер ставки до повышения.

85. Включить в пакет ФОМС проведение профессиональных медицинских осмотров и выдачу медицинской книжки, которые сейчас оплачивает работодатель.

86. Не вводить новые и приостановить действующие требования и неналоговые платежи для МСП и СОНКО (утилизационный сбор, авторские отчисления в РОА — Российское авторское общество и ВОИС — Всероссийская организация интеллектуальной собственности, и другие).

87. Ввести мораторий на все штрафы за несданную или недостоверную отчетность, дать возможность сдать или уточнить.

Сельхоз

88. Для вновь созданных КФХ виноградарей дать возможность получить субсидию наравне с действующими предприятиями. Убрать в условиях обязательное наличие уже высаженных лоз зарегистрированных в реестре виноградных насаждений.

89. Ускоренная возможность переводить земли из сельхозназначения под производство и рекреацию.

90. Возможность получать гранты Агростартап в течение года, а не раз в год. Выдавать гранты не только тем, кто подается от Россельхозбанка. Не привязывать получение Агростартапа к регистрации юр. лица в год подачи на грант.

91. Выделить земли в безвозмездную аренду на 25 лет при условии ведения КФХ и обеспечения объемов продукции.

92. Законодательно обеспечить присутствие продукции от КФХ в местных сетях в пропорции 50/50 с крупными производителями.

93. Пересмотреть нормы санитарно-эпидемиологического надзора для КФХ.

Образование

94. Уравнять доступ к бюджетному финансированию частных организаций и ИП в аналогии с государственными и муниципальными.

Медицина

95. Полный пересмотр правил регистрации медицинских изделий. Чтобы при получении CE, автоматически выдавали регистрационное удостоверение. Уменьшение сроков до 2 недель с (фактически 2 лет).

Переработка

96. Убрать лицензирование для переработчиков отходов во вторсырье.

97. Отменить монополию с региональными операторами (утилизация мусора).

Производство продуктов питания

98. Выделить во всех регионах технопарки и льготные экономические зоны для пищевого производства.

99. Обеспечить и субсидировать инфраструктуру, коммуникации и застройку.

Производство алкоголя

100. Введение дифференцированного акциза (в зависимости от мощности предприятия).

101. Разрешение интернет-торговли (чтобы могли напрямую реализовывать продукцию).

102. Отмена грядущей маркировки (расходы на закупку оборудования, лишние штатные единицы, обслуживание).

Высокотехнологичное производство (импортозамещение)

103. Упрощение процесса коммуникации с государственными предприятиями ОПК/ВПК.

104. Упростить процесс получения субсидий по постановлению Правительства от 17.02.2016 № 109 и от 12.12.2019 № 1649, без прослоек крупных компаний. Упростить отчетность по ним. Дать возможность пролонгаций по указанным постановлениям, чтобы предпринимателей не сажали. Снизить порог входа в эти субсидии.

105. Упростить получение и уменьшить порог входа грантов на создание продукции РФРИТа.

106. Раскрыть списки НИОКРов Алмаз-Антея, Росатома, Ростеха по направлениям гражданской продукции.