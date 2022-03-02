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Экстренный онлайн-курс по оптимизации расходов компании в кризис. Что можно сделать, чтобы не увольнять людей

Для рубрики Зарплата
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Идут первые дни кризиса.

Компании и сотрудники еще не успели ощутить катастрофические экономические последствия. Но все понимают, что они неизбежны. Поэтому мы экстренно выпустили онлайн-курс для бухгалтеров и предпринимателей, как оптимизировать расходы на оплату труда и при этом сохранить сотрудников.

Онлайн-курс не займет много времени и подскажет реальные рецепты. Возможно, они сохранят работу лично вам.

Антикризисная программа «Клерка»

Онлайн-курс «Как законно экономить на ФОТ» предоставляется бесплатно подписчикам «Клерк.Премиум». Сегодня мы установили антикризисную цену на подписку.

Все повышают цены, мы снижаем, чтобы быть с вами рядом.

Подписаться по антикризисной цене>> 

Программа курса

В первом модуле решения, которые помогают быстро снизить расходы: сокращение премий и социалки, оформление простоя. 

Второй модуль предлагает более сложные механизмы: изменение условий труда или зарплаты из-за экономических трудностей.

Третий модуль на крайний случай. Если испробовали все, но не удалось сохранить персонал, то как безопасно провести сокращения.

Чему научитесь на курсе

  • Экономить на расходах на ФОТ в рамках закона.
  • Проводить процедуры сокращения и увольнения.
  • Ориентироваться в нужных для работы разъяснениях Роструда и нормах Трудового кодекса.
  • Правильно отвечать на вопросы инспекторов.

Курс поможет бухгалтерам, кадровикам, директорам

Бухгалтерам курс помогает решать задачу грамотного премирования или сокращения сотрудников. Кроме того, вы научитесь защищать выбранные методы перед трудовыми и налоговыми инспекторами

Кадровики обязаны в трудные времена вести правильную кадровую политику и подсказывать руководству верные решения.

Директора и собственники бизнеса в самом сложном моральном положении. На них ответственность за жизни и благополучие их сотрудников. На онлайн-курсе вы узнаете способы, которые помогут их сохранить.

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