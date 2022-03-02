Экстренный онлайн-курс по оптимизации расходов компании в кризис. Что можно сделать, чтобы не увольнять людей

Идут первые дни кризиса.

Компании и сотрудники еще не успели ощутить катастрофические экономические последствия. Но все понимают, что они неизбежны. Поэтому мы экстренно выпустили онлайн-курс для бухгалтеров и предпринимателей, как оптимизировать расходы на оплату труда и при этом сохранить сотрудников.

Онлайн-курс не займет много времени и подскажет реальные рецепты. Возможно, они сохранят работу лично вам.

Антикризисная программа «Клерка»

Онлайн-курс «Как законно экономить на ФОТ» предоставляется бесплатно подписчикам «Клерк.Премиум». Сегодня мы установили антикризисную цену на подписку.

Все повышают цены, мы снижаем, чтобы быть с вами рядом. Подписаться по антикризисной цене>>

Программа курса

В первом модуле решения, которые помогают быстро снизить расходы: сокращение премий и социалки, оформление простоя.

Второй модуль предлагает более сложные механизмы: изменение условий труда или зарплаты из-за экономических трудностей.

Третий модуль на крайний случай. Если испробовали все, но не удалось сохранить персонал, то как безопасно провести сокращения.

Чему научитесь на курсе

Экономить на расходах на ФОТ в рамках закона.

Проводить процедуры сокращения и увольнения.

Ориентироваться в нужных для работы разъяснениях Роструда и нормах Трудового кодекса.

Правильно отвечать на вопросы инспекторов.

Курс поможет бухгалтерам, кадровикам, директорам

Бухгалтерам курс помогает решать задачу грамотного премирования или сокращения сотрудников. Кроме того, вы научитесь защищать выбранные методы перед трудовыми и налоговыми инспекторами

Кадровики обязаны в трудные времена вести правильную кадровую политику и подсказывать руководству верные решения.