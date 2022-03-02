Экстренный онлайн-курс по оптимизации расходов компании в кризис. Что можно сделать, чтобы не увольнять людей

Идут первые дни кризиса.
Компании и сотрудники еще не успели ощутить катастрофические экономические последствия. Но все понимают, что они неизбежны. Поэтому мы экстренно выпустили онлайн-курс для бухгалтеров и предпринимателей, как оптимизировать расходы на оплату труда и при этом сохранить сотрудников.
Онлайн-курс не займет много времени и подскажет реальные рецепты. Возможно, они сохранят работу лично вам.
Антикризисная программа «Клерка»
Онлайн-курс «Как законно экономить на ФОТ» предоставляется бесплатно подписчикам «Клерк.Премиум». Сегодня мы установили антикризисную цену на подписку.
Все повышают цены, мы снижаем, чтобы быть с вами рядом.
Программа курса
В первом модуле решения, которые помогают быстро снизить расходы: сокращение премий и социалки, оформление простоя.
Второй модуль предлагает более сложные механизмы: изменение условий труда или зарплаты из-за экономических трудностей.
Третий модуль на крайний случай. Если испробовали все, но не удалось сохранить персонал, то как безопасно провести сокращения.
Чему научитесь на курсе
- Экономить на расходах на ФОТ в рамках закона.
- Проводить процедуры сокращения и увольнения.
- Ориентироваться в нужных для работы разъяснениях Роструда и нормах Трудового кодекса.
- Правильно отвечать на вопросы инспекторов.
Курс поможет бухгалтерам, кадровикам, директорам
Бухгалтерам курс помогает решать задачу грамотного премирования или сокращения сотрудников. Кроме того, вы научитесь защищать выбранные методы перед трудовыми и налоговыми инспекторами
Кадровики обязаны в трудные времена вести правильную кадровую политику и подсказывать руководству верные решения.
Директора и собственники бизнеса в самом сложном моральном положении. На них ответственность за жизни и благополучие их сотрудников. На онлайн-курсе вы узнаете способы, которые помогут их сохранить.