Срочный вебинар для участников ВЭД: экстренные действия

Внешнеэкономическая деятельность первой пострадала в кризис. В отрасли введены специальные экономические меры указами Президента от 28.02.2022 № 79 и от 01.03.2022 № 81.

Экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, даже по контрактам, которые не были поставлены на учет в уполномоченном банке.

Валютную выручку, поступившую с 1 января по 27 февраля, нужно продать сегодня.

По новым поступлениям валюты срок продажи – 3 дня.

Есть еще ряд запретов по переводу или вывозу валюты из России.

Со штрафами пока не понятно, так как их еще не успели поменять.

Мы организовали бесплатный вебинар 15 марта (к этому дню появится больше ясности) с руководителем аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита» Людмилой Ганичевой.

Она даст самое главное – информацию для главных бухгалтеров ВЭД о тех мерах, которые нужно срочно предпринять. Также разъяснит новый порядок работы по внешнеэкономическим сделкам.

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