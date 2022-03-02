Как продавать валюту участникам ВЭД? Разъясняем Указ Президента № 79 от 28.02.2022

Президент РФ 28.02.2022 подписал Указ № 79, в соответствии с которым участники ВЭД обязаны продать 80 процентов иностранной валюты, поступившей на их счета.

В связи с этим банк ВТБ опубликовал разъяснения (Информация ВТБ от 01.03.2022) по обязательной продаже валюты.

Кто должен продавать валюту? Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, валютные резиденты РФ, получившие иностранную валюту на свой транзитный счет в банке на территории РФ с 1 января 2022 года. Напомним, к резидентам относятся (п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ): граждане РФ;

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России на основании вида на жительство;

российские организации (в т. ч. профессиональные участники ВЭД), кроме иностранных юрлиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ;

филиалы, представительства и иные подразделения российских организаций за границей;

диппредставительства, консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства РФ и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами РФ.

По каким контрактам валюта подлежит продаже? Продаже подлежит валюта, поступившая при ведении внешнеторговой деятельности, которая предполагает продажу товаров, услуг, информации и интеллектуальной собственности (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ). Иначе говоря, валюта, поступающая в счет погашения ранее выданных займов, не учитывается и продаже не подлежит.

В какой срок необходимо продать валюту? В отношении валюты, поступившей с 1 января по 28 февраля 2022 г., продажу необходимо осуществить не позднее 2 марта 2022 года. Для поступлений после 28.02.2022 срок – не позднее 3 рабочих дней со дня зачисления валюты. В этом случае под датой зачисления подразумевается дата поступления валюты на транзитный счет.

Как определить объем валютной выручки, который подлежит обязательной продаже сейчас? Резиденты обязаны продавать 80 процентов валюты, поступившей на банковский счет в счет оплаты по внешнеторговым контрактам. Чтобы рассчитать объем валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, необходимо все поступления иностранной валюты по внешнеторговым контрактам на транзитные счета резидентов с 01.01.2022, умножить на коэффициент 0,8. Это правило применяется независимо от факта перевода валюты на текущие счета резидента.

Как понять, что сейчас валютную выручку необходимо продавать? Для этого необходимо сравнить суммарный объем валюты, которая уже продана с 01.01.2022, с объемом валюты, подлежащей обязательной продаже (80 процентов). Алгоритм расчета приведен выше. Если объем проданной валюты окажется меньше подлежащего обязательной продаже, то нужно дополнительно продать недостающую часть с расчетного счета в соответствующей валюте в размере, не превышающем остаток на этом счете по состоянию на 28.02.2022.

Как продать валютную выручку? Для этого нужно оформить распоряжение на перевод средств с транзитного счета, указав, что не менее 80 процентов суммы необходимо перевести на свой расчетный счет в рублях. Если валюта уже зачислена на расчетный счет, необходимо оформить поручение на продажу валюты.

По какому курсу продается валюта? Продажа валюты проводится по курсу ЦБ РФ, действующему на момент исполнения операции банком. Чтобы осуществить продажу по ранее установленному индивидуальному курсу, необходимо обратиться к клиентскому менеджеру в обслуживающий офис банка.