Как сейчас сохранить профессионализм и уверенность

Несколько рекомендаций о том, как нынешнюю ситуацию использовать с выгодой для себя:

1. Отключитесь в рабочее время от мониторинга политической повестки. Читайте новости только по работе.

2. Сейчас идеальный момент для повышения квалификации и самообразования. Пока все мечутся, прокачайте навыки, сосредоточьте внимание на обучении. Помните, самое губительное во время кризиса – это суета.

3. Станьте островком спокойствия для себя, близких, коллег и даже начальства. Поддерживайте фразами: «все решим», «со всем разберемся».

Повышение квалификации, которое сейчас очень нужно

С 15 марта начинаются занятия на двух курсах повышения квалификации.

Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ

В курс добавлены уроки о том, как новые ФСБУ влияют на налоги компании.

На курсе вы научитесь:

Разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ.

По-новому работать с документами, договорами, проводками.

Избегать типичных ошибок бухгалтеров.

Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете.

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Управленческий учет: с нуля довнедрения

В курс добавлен модуль про меры по выводу компании из кризиса, которые можно принять на основе управленческих отчетов.

На курсе вы научитесь:

Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений.

Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику.

Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс.

Автоматизировать управленческий учет в 1С.

Оперировать коэффициентами финансового анализа.

Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям.

Находить организационно-управленческие решения для увеличения прибыли.

Представлять в наглядной форме руководству компании информацию о текущем финансовом состоянии.

Помогать другим подразделениям компании выстраивать бизнес-процессы.

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Каждый день консультации в чате В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с одним из преподавателей в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

Как получить скидку

Сейчас бухгалтеры в сложном положении. С одной стороны экономическая ситуация, а с другой – без этих знаний дальше работать просто невозможно. Наши сотрудники это прекрасно понимают. Подайте заявку на курс, вам перезвонит наш менеджер. Спросите у него про скидку.

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