Как сейчас сохранить профессионализм и уверенность

Несколько рекомендаций о том, как нынешнюю ситуацию использовать с выгодой для себя:
1. Отключитесь в рабочее время от мониторинга политической повестки. Читайте новости только по работе.
2. Сейчас идеальный момент для повышения квалификации и самообразования. Пока все мечутся, прокачайте навыки, сосредоточьте внимание на обучении. Помните, самое губительное во время кризиса – это суета.
3. Станьте островком спокойствия для себя, близких, коллег и даже начальства. Поддерживайте фразами: «все решим», «со всем разберемся».
Повышение квалификации, которое сейчас очень нужно
С 15 марта начинаются занятия на двух курсах повышения квалификации.
Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ
В курс добавлены уроки о том, как новые ФСБУ влияют на налоги компании.
На курсе вы научитесь:
- Разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ.
- По-новому работать с документами, договорами, проводками.
- Избегать типичных ошибок бухгалтеров.
- Понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете.
Управленческий учет: с нуля довнедрения
В курс добавлен модуль про меры по выводу компании из кризиса, которые можно принять на основе управленческих отчетов.
На курсе вы научитесь:
- Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений.
- Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику.
- Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс.
- Автоматизировать управленческий учет в 1С.
- Оперировать коэффициентами финансового анализа.
- Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям.
- Находить организационно-управленческие решения для увеличения прибыли.
- Представлять в наглядной форме руководству компании информацию о текущем финансовом состоянии.
- Помогать другим подразделениям компании выстраивать бизнес-процессы.
Каждый день консультации в чате
В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с одним из преподавателей в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.
Гарантия возврата денег
В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.
Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.
По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.
Как получить скидку
Сейчас бухгалтеры в сложном положении. С одной стороны экономическая ситуация, а с другой – без этих знаний дальше работать просто невозможно. Наши сотрудники это прекрасно понимают. Подайте заявку на курс, вам перезвонит наш менеджер. Спросите у него про скидку.