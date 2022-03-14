Налоговики легко получают переписки сотрудников в Телеграмме, Whatsapp, почте. Нашли единственный способ защиты переписок

Бухгалтеры спорят, какой из мессенджеров лучше защищен от прослушки или слива данных – Телеграмм или Whatsapp. Но налоговики не хакеры. Их методы гораздо проще.

Из мессенджеров и электронных почтовых ящиков налоговики берут информацию об истинных делах в компании. Затем кладут эти данные в доказательственную базу. Кто фактический руководитель в компании или в холдинге, кто бенефициар, кто получал откаты, реальны ли сделки, использовались ли однодневки, создавали ли подложные документы.

Как это происходит в жизни

Налоговики с правоохранителями приходят в офис. Первое, что они требуют – убрать руки от компьютеров. Подчиняются все. На мониторах у сотрудников остаются открытые электронные почты. Инспекторы смотрят и фотографируют переписки.

Затем они берут телефоны сотрудников, просят разблокировать и смотрят переписки в мессенджерах. Опять-таки фотографируют.

«А если телефон запаролен, то абсолютно все сообщают пароль в первые 15 минут допроса», - рассказала председатель московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская.

Чтобы реально защитить компанию при всех видах проверок: камеральных, выездных, встречных, при допросах, опросах, осмотрах, пройдите курс повышения квалификации «Защита при налоговых проверках» от одного из лучших экспертов в этой области Ивана Кузнецова. Он практик, который каждый день вытаскивает компании из самых трудных ситуаций с налоговиками.

Секретный чат с таймером самоуничтожения

Единственный способ уберечь переписки от налоговиков, это удалять их. Но на сотрудников в этом вопросе лучше не полагаться – «забыл», «мне никто не говорил».

Можно обязать сотрудников вести любые рабочие переписке в секретных чатах Телеграмма с включенным таймером самоуничтожения.

Создать такой чат просто.

Выберите опцию «Создать секретный чат». Затем в чате установите таймер самоуничтожения на 1 день или на неделю.